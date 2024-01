La Pielle demolisce Piacenza 81-53

Livorno, 24 gennaio 2024 - Dominio totale della Pielle che al PalaMacchia asfalta la Bakery Piacenza 81-53. Un risultato mai in discussione in una partita che ha fatto emergere una supremazia fisica tattica e di gioco evidente tra le due compagini a favore della Caffè Toscano: tre uomini in doppia cifra (20 a referto per Chiarini, miglior marcatore), 18/25 dalla media distanza e 46 rimbalzi (39 in difesa) contro i 31 della Bakery. Numeri, seppur freddi, che rendono l’idea di quanto abbia ben performato la squadra allenata da Cardani.

STARTING FIVE

PL: Rubbini, Chiarini, Ferraro, Lo Biondo, Diouf (all. Cardani) PI: Criconia, Soviero, Maglietti, Rasio, Mastroianni (all. Salvemini)

1QT (19-13)

Parte fortissimo la Pielle con due canestri consecutivi dopo la palla a due. Chiarini piazza la prima tripla di serata (6-0). Lo stesso argentino mette il tiro con tanto di step back (9-0). Lo Biondo taglia in due la difesa emiliana e appoggia facile al tabellone la palla del 11-0. Piacenza costretta al primo time out di serata. Primo canestro per gli ospiti dopo 5’ abbondanti di gioco, con Maspero che sblocca i suoi e il tabellone (12-2). Entra in partita Piacenza nella seconda metà di frazione, con canestri che mettono in fiducia gli uomini di coach Salvemini (14-10). Il parziale di 0-8 rimette in corsa la Bakery, e Cardani chiama il time out. Punteggio dopo 10’: 19-13.

2QT (33-29)

Alla ripresa del gioco, Laganà ruba palla a centrocampo e viaggia indisturbato verso il tabellone (21-13). Ferraro interrompe per la PL una serie di attacchi e tentativi andati a vuoto: al 14’, Pielle avanti 24-13. Secondo time out per Piacenza. In uscita, a segno Piacenza dalla lunga distanza con Manenti (24-16). Clamorosa tripla di Chiarini, ancora con passo laterale a creare distanza dal difensore: solo retina (27-16). Quota 30 per la PL con la tripla dall’angolo di Lo Biondo (30-20), al minuto 17. Laganà spende un fallo a centrocampo e Maglietti ne approfitta per andare 1/2 dalla lunetta (30-21). Partita che si surriscalda per chiamate arbitrali sinceramente rivedibili, a una manciata di minuti dall’intervallo lungo. Piacenza approfitta dei liberi fischiati a favore e torna sotto alla Pielle (33-26). Criconia mette la tripla che riapre definitivamente i giochi prima della sirena. Squadre all’intervallo lungo sul 33-29.

3QT (62-46)

Gioco da tre punti di Momo Diouf in avvio di terzo quarto, dopo il viaggio dalla lunetta (36-29). Lo Biondo segna nonostante il contatto dalla media distanza (38-29). Torna sul +11 la PL con i liberi a segno di Diouf. Morbidissimo il floater di Lo Biondo sul pitturato, che vale il +13 (44-31). Maglietti risponde alla folata dei biancoblù che tentano di allungare (47-34). Facile facile la penetrazione di Rubbini al ferro al minuto 26 (49-36). Altra penetrazione vincente di Chiarini e vantaggio PL che lievita sul +15 (51-37). Rasio affonda e va a segno resistendo al contatto con Pagani (51-43). Punteggio a fine terzo quarto 62-46. Pielle di nuovo in vantaggio di 16 punti.

4QT (81-53)

Prova a mettere in ghiaccio la partita la PL in avvio di quarto quarto. Capitan Campori appoggia al vetro la palla del 65-47. Piacenza prova con tutte le forze rimaste a rimanere agganciati a una partita piuttosto indirizzata a favore dei padroni di casa. Loschi in contropiede segna il canestro del +20 al 34’. Coach Salvemini infuriato chiama il time out per svegliare i suoi sul 67-50. Cronometro che scorre via in un match che non ha praticamente più niente da dire. Cardani sfrutta il garbage time per mandare in campo i verdi Cristofani e Gamba. Ferraro non smette di segnare e infrange il muro degli 80 punti. Piacenza, ormai ha alzato bandiera bianca (80-53). Punteggio finale 81-53 per la Pielle