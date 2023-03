La Pielle Unicusano liquida anche la pratica Legnano (72-58) ed è di nuovo in vetta / Video e Foto

Pielle-Legnano

Livorno, 19 marzo 2023 – La Pielle Unicusano Livorno batte Legnano 72-58 e si riprende la vetta della classifica del girone A della Serie B, dove già c’è la Libertas vittoriosa ieri a Casale Monferrato.

Insomma, la Pielle vince e stravince contro Legnano. Grande prova di forza per i ragazzi allenati da coach Cardani: difesa solidissima e buona costruzione in attacco con Rubbini e Loschi in doppia cifra. Ottima anche la prestazione di D’Ercole sempre più integrato negli schemi offensivi di coach Cardani. Spuntata e imbrigliata la compagine avversaria. Serata da dimenticare per il miglior loro realizzatore, Tommaso Marino, con solo 1 punto a referto su tiro libero e 0/3 dal campo con poco più di 17 minuti sul parquet.

Legnano che quindi con il suo play ‘in vacanza’ si è dovuta affidare per tentare (invano) di rimanere in partita al palleggio e al tiro di Gian Marco Drocker (14 punti e 4 triple) e alla qualità di Mazzantini (13 punti e 3 su 4 dalla distanza).

Le interviste

Nel post partita le consuete interviste a caldo a cui ha preso parte Cardani, allenatore della Pielle: "Vincere per noi era importante anche per dare un segnale alla Libertas. Una vittoria che pesa - ha detto - frutto di una grande solidità difensiva mostrata per tutta la partita. Dispiace non averli lasciati a 55 punti.Non è da tutti lasciare Legnano col 34% dal campo. Abbiamo messo completamente fuori partita il loro miglior tiratore e realizzatore con tanti anni di esperienza alle spalle come Marino. Davvero complimenti ai ragazzi per quello che hanno fatto stasera in campo, soprattutto in difesa e rimbalzo: abbiamo lasciato 4 rimbalzi d’attacco a una squadra con lunghi importanti e con tanto atletismo”.

Il coach si è detto "contentissimo della prestazione Giovanni Lenti - centro dominante e top scorer di serata con 16 punti - e bravissimo a rimanere sempre concentrato. L’ho tolto a fine secondo quarto non per demeriti ma per proteggerlo dai falli. Quando possiamo evitiamo di rischiare i falli dei giocatori più importanti per farli rifiatare in vista poi degli ultimi minuti di partita, tant’è che poi quando è rientrato ha fatto il vuoto in area”.