Libertas in Serie A2, è festa a Livorno: caroselli e bandiere

Livorno, 12 giugno 2024 – E ora che cominci la festa. La Livorno del basket torna in Serie A, con la Libertas che trionfa nella finale playoff contro Roseto. Una gara-5 tesissima nel primo tempo, con un testa a testa da cardiopalma. Poi la squadra di Andreazza prende il largo e chiude in sicurezza la sfida.

Al suono della sirena è delirio tra i 400 presenti a Roseto ma anche tra la gente che ha seguito la partita in tv a Livorno. In tanti avevano organizzato visioni collettive del match, per stringersi tutti insieme attorno alla squadra, almeno metaforicamente.

Impazziti i tifosi che hanno affollato il Cinema 4 Mori: anche qui c’era una visione collettiva e la platea si è ben presto trasformata in curva. Poi la festa in città, sul lungomare in particolare. Il tutto aspettando il ritorno della squadra da Roseto. Una lunga notte insomma, che certamente Livorno non dimenticherà: 12 giugno 2024, Livorno ritorna in Serie A2 con la Libertas.