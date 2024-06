Basket, Libertas Livorno, gioia infinita: è Serie A2, traguardo storico

Livorno, 12 giugno 2024 – Un traguardo storico e i tifosi impazziti di gioia. La Libertas Livorno corona un sogno lungo anni e torna in Serie A2. La squadra del presidente Consigli è promossa nella seconda serie nazionale della pallacanestro italiana dopo la vittoria in gara-5 dell’estenuante sfida contro Roseto. Quest’ultima partita finisce 74-81.

La festa amaranto (Foto Novi)

Proprio a Roseto il team allenato da Andreazza coglie lo storico traguardo. Una trasferta al cardiopalma quella del PalaMaggetti in cui contava solo vincere. E così è stato. Dalle ceneri di quella che fu la gloriosa Libertas negli Anni Ottanta, è rinato un progetto tecnico molto solido che ha portato al raggiungimento di un obbiettivo di prestigio per il movimento cestistico livornese.

Dopo un primo tempo alla pari, nei secondi venti minuti Roseto ha ceduto e la Libertas ha preso il largo. La Livorno libertassina dunque va in Paradiso.

Un momento di gara-5 (Foto Novi)

La sfida a distanza con la Pallacanestro Livorno, rivale cittadina che ha dovuto cedere in semifinale contro Avellino, adesso sarà su due piani distinti. In A2 la Libertas il prossimo anno, in B la Pielle, che proverà a fare il salto di categoria.

Una sana rivalità che ha un comune denominatore: il ritorno totale della passione per la palla a spicchi in città, dopo un’annata clamorosa dal punto di vista della risposta del pubblico, con ottomila tifosi nei due derby tra le compagini cittadine.

Per la Libertas un capolavoro tecnico sportivo quello della promozione. Una gioia che passa anche da tanti dolori, da tanti momenti difficili durante la stagione regolare ma anche in questi playoff. Ma d’altronde la scalata per l’A2, in un campionato difficile come quello della Serie B, non può non passare anche per tanti momenti duri.

In questa finale ci sono stati continui rovesciamenti di fronte, con la serie poi andata sul 2-2. A quel punto la partita di Roseto è diventata quella determinante. E la Libertas non l’ha sbagliata, mettendo in campo tutte le energie psicofisiche possibili. Una impressionante prova di forza in mezzo a tanta sofferenza.

Quella sofferenza poi esplosa in gioia da parte dei 400 livornesi a Roseto e delle migliaia di persone davanti allo schermo a Livorno. In molti si sono ritrovati anche al Cinema Quattro Mori, che aveva organizzato una visione collettiva.

Il tifo libertassino ha dimostrato in questa annata quanto può spingere la squadra verso imprese che sembravano impossibili. La vittoria è anche dei supporter. Ora può partire la grande festa, che durerà a lungo. Un’estate super per la Libertas, pronta ad affacciarsi alla A2 a partire da settembre.