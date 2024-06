Libertas tuttocuore: Roseto cade 76-60

Livorno, 9 giugno 2024 - Libertas, l’impresa è servita. Gli amaranto forzano gara-5 vincendo nettamente al PalaMacchia: Roseto è costretta ad arrendersi 76-60. Totalmente riscattata la nebulosa gara-3 di venerdì sera, con una partita di garra, grinta, ferocia, rabbia e cuore. Nonostante la tegola Lucarelli, uscito in lacrime prima dell’intervallo lungo per un colpo proibito al ginocchio destro che già lo aveva tenuto lontano dal parquet nella serie di semifinale contro Jesi.

«Tutti a Roseto» è il coro che esplode sui gradoni di via Allende, perché con questo successo Fantoni e compagni hanno pareggiato la serie, adesso inchiodata sul 2-2. Mercoledì sera (palla a due alle 20.45) al PalaMaggetti di Roseto degli Abruzzi, sarà la gara del destino, della storia, che potrebbe portare la Libertas nel Paradiso chiamato A2.

Prestazione corale quella della Akern, aggredendo tantissimo il ferro, penetrando e sfruttando al massimo i contropiedi per via delle 12 palle perse dai ragazzi di coach Gramenzi. Quattro gli uomini amaranto in doppia cifra, tra capitan Fantoni, Buca, Tozzi e Greg Allinei, indiscutibilmente l’Mvp di serata coi suoi 17 a referto.

STARTING FIVE

RO: Mantzaris, Durante, Maiga, Guaiana, Klyuchnyk (all. Gramenzi)

LL: Williams, Ricci, Lucarelli, Tozzi, Fantoni (all. Andreazza)

Arbitri: Agnese, Luchi

1QT (18-12)

Neanche passano 5 secondi che la Libertas si aggiudica il primo possesso e subito trova il ferro con Greg Allinei (2-0). Roseto risponde con il suo giocatore pericoloso, Klyuchnyk, che segna i suoi primi due punti dentro l’area (3-2). Capitan Fantoni prova però allo stesso Klyuchnyk a far sentire i muscoli sul pitturato, in un duello personale tra centroni (5-2). Primo gap creato dalla LIbertas, che attacca con ferocia l’area e fa a sportellate coi difensori abruzzesi. Tozzi lavora in post basso, si gira e appoggia la palla del +5 (7-2). Prove di allungo che si concretizzano con il layout di capitan Fantoni a metà frazione, mentre Roseto continua a spadellare (10-2). Continua a macinare gioco e punti la LL anche col supporto dalla panchina. Roboante lo schiaccione di Dorin Buca, il quale si ripete poi andando a rimbalzo. Fortuna per Roseto che Donadoni trova la prima bomba di serata (15-7). Santiangeli riporta i suoi a distanza controllata dopo la tripla in transizione (15-11).

Punteggio a fine primo quarto: 18-12

2QT (33-25)

Fratto, il leader emotivo della squadra, segna in apertura di secondo quarto trovando anche lui il ferro (20-12). Tozzi fa lo stesso. La ricetta impartita da coach Andreazza è quella di attaccare quanto più possibile dal pitturato (22-12). E la scelta sin qui paga dividendi alti, e cioè il +10. Donadoni sul ribaltamento segna dal mid range (22-14). Con il 2/2 di Fantoni, la Libertas torna avanti con vantaggio a due cifre (25-15). La tegola per coach Gramenzi arriva al minuto 14, quando viene fischiato il terzo fallo al fido Klyuchnyk. E Fantoni sotto le plance continua ad incantare, con i suoi tempi e con la sua esperienza (27-15). Per poi uscire anche lui per problemi di falli, in vista del rush finale del quarto quarto. Time out Libertas dopo il canestro difficilissimo di Klyuchnyk che resiste alle marcature di 3 difensori amaranto (27-18). In uscita Amos Ricci piazza il jumper del nuovo +11 (29-18). In chiusura di frazione Roseto prova piano piano a rosicchiare punti qua e là, con Durante che penetra efficacemente (30-23).

Punteggio all’intervallo lungo: 33-25 LL

3QT (60-41)

La prima bomba di serata Libertas arriva al terzo quarto, e la mette Saccaggi in apertura di terzo quarto (36-25). Williams in contropiede ne mette altri due (38-25). Il massimo vantaggio di serata fin qui arriva con il tap in di Buca: +15 (40-25). Klyuchnyk però è l’unico che prova a tenere a galla la barca di Roseto, con la tripla del 42-30. L’apoteosi al PalaMacchia arriva al 25’ con il giro palla splendido di tutto il quintetto. Lo scarico fuori arriva ad Allinei che spedisca la palla in rete: 49-30. Time out Roseto, inevitabile. In uscita, è con Bargnesi che la Libertas tocca il +20 (52-32). Donadoni risponde anche lui dal perimetro e poi dalla media, per dare un po’ di ossigeno ai suoi (52-37). Torna di nuovo sul +20 la LL al 28’ con il jumper mortifero di Allinei (57-37).

Punteggio alla mezz’ora: 60-41 Libertas

4QT (76-60)

Roseto in apertura di quarto quarto va all-in e prova nella remuntada che avrebbe del clamoroso. Donadoni continua ad essere una delle armi più pericolose a disposizione dell’arsenale di coach Gramenzi, e stampa al 32’ la tripla del 60-46. Con Santiangeli si apre il parziale di 0-8 (60-48). Ma ci pensa Williams a interrompere il break con il tiro realizzato in area (62-48). Lo stesso Donadoni spara la quarta bomba personale, toccando quota 20 a referto (64-51). Anche Santiangeli prova a mettere timore ai 4mila del PalaMacchia, con la tripla del -12 (66-54). Ma Amos Ricci risponde immediatamente dalla media (68-54). Il colpo del ko arriva al minuto 37 con la bomba centrale sparata da Greg Allinei, cge fa sfondare il muro dei 70 ai suoi (71-54).

Punteggio finale: 76-60 Libertas.