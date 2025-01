Libertas, questa sconfitta fa male: ko in casa contro Vigevano, finisce 62-64

Livorno, 12 gennaio 2025 – Il finale di gara è ancora fatale per la Libertas Livorno che dopo aver controllato la gara per larghi tratti, senza però riuscire mai a scappare, tocca il +7 a 4 minuti dal termine, ma poi subisce un 9-0 di parziale che ribalta la partita, regalando il successo a Vigevano.

Un ko pesante sia per le modalità con cui è arrivato che per l’avversario, uno di quelli sotto in classifica e che quindi poteva essere ulteriormente staccato con una vittoria.

Una partita a punteggio basso, con parecchi errori che gli amaranto hanno però ben interpretato fino al blackout finale che chiude la gara sul 62-64. Il migliore tra i ragazzi di Andreazza è Quinton Hooker, autore di 16 punti e 3 assist, ben supportato da Adrian Banks solo nel primo tempo in cui ha segnato tutti i suoi 14 punti. Altra prestazione piuttosto positiva per Dorin Buca che segna 7 punti e raccoglie 9 rimbalzi.

Tra i lombardi non brillano gli americani ed il top scorer è Michele Peroni, autore di 15 punti con un buon 4/9 da 3, il migliore è però Celis Taflaj con 12 punti tra cui i 4 decisivi per il sorpasso. La Libertas deve rapidamente recuperare le energie, perché mercoledì dovrà affrontare la difficilissima trasferta in casa della capolista Rimini.

Il tabellino

Libertas Livorno 1947 - Elachem Vigevano 1955 62-64 (17-14, 15-16, 19-20, 11-14)

Libertas Livorno 1947: Quinton Hooker 16 (6/10, 1/6), Adrian Banks 14 (3/10, 2/5), Dorin Buca 7 (3/3, 0/0), Nazzareno Italiano 6 (0/1, 1/4), Tommaso Fantoni 6 (3/5, 0/0), Ariel Filloy 6 (1/2, 1/6), Gregorio Allinei 5 (1/2, 1/5), Luca Tozzi 2 (0/2, 0/0), Andrea Bargnesi 0 (0/1, 0/2), Francesco Fratto 0 (0/1, 0/0) Tiri liberi: 10 / 16 - Rimbalzi: 44 8 + 36 (Dorin Buca 9) - Assist: 14 (Quinton Hooker, Ariel Filloy 3).

Elachem Vigevano 1955: Michele Peroni 15 (0/0, 4/9), Giacomo Leardini 12 (2/2, 2/3), Celis Taflaj 12 (1/2, 3/8), Andrew david Smith 9 (4/10, 0/1), Filippo Rossi 8 (1/3, 2/3), Myles Mack 3 (1/7, 0/4), Matteo Galassi 3 (0/5, 1/4), Kristofers Strautmanis 2 (1/3, 0/0), Leonardo Oggioni 0 (0/0, 0/0), Francesco Tedoldi 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 8 / 10 - Rimbalzi: 45 7 + 38 (Andrew david Smith 10) - Assist: 15 (Myles Mack 8).