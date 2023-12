Inarrestabile Libertas: Bakery Piacenza piegata 82-75

Livorno, 6 dicembre 2023 - Inarrestabile Libertas. Non si ferma più la truppa di Andreazza, dopo aver conquistato sul parquet di casa del PalaMacchia l’ottava vittoria consecutiva: Bakery Piacenza sconfitta 82-75. Un successo dolcissimo per gli amaranto, che vale il primato in classifica in coabitazione con Herons, battuta nel turno infrasettimanale da Geko Sant’Antimo. Una vittoria corale, di squadra, di gestione quella degli amaranto, con ben 5 giocatori in doppia cifra: Saccaggi e Tozzi i best scorer di serata con 16 punti a referto per entrambi.

Domenica di fuoco per la Akern: al PalaTerme di Montecatini andrà in scena lo scontro tra prime in classifica, con Herons ad aspettare l’arrivo di Fantoni e compagni.

Ma intanto, il film della partita:

STARTING FIVE

LL: Williams, Ricci, Lucarelli, Tozzi, Fratto (all. Andreazza)

PI: Maglietti, Wiltshire, Mastroianni, Criconia, Besedic (all. Salvemini)

1QT (26-14)

Primi punti della partita tutti della Libertas, con la tripla non contestata messa a segno da Tozzi (3-0). Sempre Tozzi protagonista in avvio di gara: il lungo amaranto si procura il fallo e va 2/2 dalla lunetta (5-0). Sempre Tozzi appoggia al vetro per il 7-0. Time out forzato chiamato da Salvemini, per una Bakery ancora incapace di segnare. Tozzi on fire, ancora lui a segno (9-0). Lucarelli trova la via del canestro per l’11-0. Impressionante l’avvio di gara degli amaranto. Primi punti per Piacenza dalla lunetta con Wiltshire (11-1). Scappa via la Libertas con la tripla del subentrato Bargnesi (15-6). Un monologo amaranto, questo il primo quarto di gioco, che si chiude sul 26-14 dopo la tripla dall’angolo messa da Fratto.

2QT (45-35)

Prova Piacenza a mettersi in ritmo col canestro dal mid range del suo centro titolare Besedic (26-16). Vantaggio LL che si riduce a singola cifra dopo due triple degli ospiti (30-22), che di fatto costringono al time out coach Andreazza, piuttosto adirato per le scelte difensive sugli ultimi due possessi di Piacenza. Usciti dal time out altra tripla di Criconia, con la LL ora avanti di 5 lunghezze (30-25). Immediata la replica amaranto, con la tripla di Saccaggi (33-25), a cui segue un canestro morbidissimo di Fratto dalla media (35-27). Riprende in mano la partita la LL sul finire del secondo quarto, con Saccaggi che sfrutta il rimbalzo offensivo dopo il duello in area tra Fantoni e Besedic (41-29). Squadre all’intervallo lungo sul 45-35.

3QT (62-56)

Terzo quarto di grande pressione in difesa della Libertas, efficace in un paio di occasioni al punto da mandare fuori giri l’attacco della Bakery, ben oltre i 24” di possesso. Certo che Piacenza non molla, anzi, prova a restare agganciati alla partita, portandosi a 7 lunghezze di svantaggio al 23’ (47-40). Gioco da tre punti per il senatore Fantoni che va al ferro e subisce il fallo a metà frazione: libero aggiuntivo segnato e punteggio sul 52-41. Tripla di Wiltshire in risposta per Piacenza (52-44). Stupenda azione al 26 della LL: dai e vai tra Fratto e Ricci, con il primo che rifinisce per il taglio di Tozzi in penetrazione (56-44). Tripla che fa esplodere il PalaMacchia messa da Saccaggi al 28’ (59-47). Forcing della Bakery che gioca col cronometro nell’ultimo possesso di frazione trovando la tripla dall’angolo che vale il -6. Punteggio dopo 30’ 62-56.

4QT (82-75)

Ci prova in tutti i modi Piacenza a mettere pressione alla Libertas, fino a spingersi sul 64-61, a un solo possesso di svantaggio. Serve tutto il talento e l’esperienza del carrarino Saccaggi per far respirare i suoi compagni: fade away dalla media e punteggio sul 66-61 al 34’. 2/2 di Fantoni dalla lunetta, e reverse dello stesso pivot e LL sul +9 in un batter d’occhio (70-61). Bargnesi penetra e va al ferro, con la Libertas che scappa sul 72-61 con 5’ da giocare. Al 38’ Libertas sul +12 dopo il 2/2 di Fratto dalla lunetta (77-65). Tripla arcobaleno di El Agbani per la Bakery che disperatamente cerca un appiglio alla partita (77-68), con 1’35” da giocare. Controllo del gioco e del cronometro per la Libertas negli ultimi minuti di partita. Punteggio finale 82-75 per la Akern.