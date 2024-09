Un grande Livorno: va sotto di due gol, poi ne fa cinque. Messo ko il Grosseto

Livorno 29 settembre 2024 – Partita non adatta ai deboli di cuore quella dell’Unione Sportiva Livorno 1915 che contro il Grosseto vince in rimonta e dilaga per 5-2.

Gli amaranto, sotto di due reti alla fine del primo tempo, rientrano dagli spogliatoi con un’altra testa e asfaltano i biancorossi con un sonoro punteggio.

Protagonisti della giornata Simone Rossetti e Mattia Parente, entrambi autori di una doppietta, e Capparella. Mister Paolo Indiani schiera il consueto 4-2-3-1 riproponendo Filippo Tani in porta con Mattia Parente e Edoardo D’Ancona sugli esterni, insieme a Duccio Brenna e Giacomo Risaliti al centro.

A centrocampo torna la coppia formata da Zaccaria Hamlili e Filippo Bellini mentre sulla trequarti Jacopo Marinari, Riccardo Capparella e Federico Russo, confermato.

La novità è in attacco con l’esordio dal primo minuto da parte di Federico Dionisi. Dopo una prima fase di studio a passare in vantaggio è il Grosseto con Mobilio che dal calcio d’angolo salta tutta la difesa amaranto, immobile, e batte Tani sul primo palo.

Gli amaranto provano a reagire immediatamente con Dionisi ma il suo tiro esce a lato. Passano i minuti e il Grosseto va vicino al raddoppio sempre con Mobilio che, dalla destra, incrocia bene il tiro ma è reattivo Tani a deviare in calcio d’angolo.

La squadra di Indiani continua a provarci ma è imprecisa in fase di manovra e la difesa ospite è attenta in fase di copertura. Un’azione per parte a pochi minuti dalla fine del primo tempo, entrambe da calcio piazzato.

Gli amaranto ci provano su punizione con Russo il cui tiro rasoterra colpisce in pieno la barriera, bianco rossi invece sugli sviluppi di un corner con Senigagliesi che per un pelo non arriva sul traversone di Cretella.

È proprio nei minuti di recupero che il Grosseto trova il raddoppio con Marzierli, bravo a insaccare di testa un cross preciso di Mobilio. Secondo tempo che si apre con il Livorno che accorcia le distanze con Parente che lascia partire un destro da posizione defilata, ma ravvicinata, che si insacca sotto la traversa.

Galvanizzati gli amaranto sfiorando il pareggio con un tiro-cross di Capparella che esce di un niente.

La grinta dell’US Livorno viene premiata e poco prima dell’ora di gioco trovano il pareggio con Rossetti, che servito alla perfezione da Hamlili, lascia partire un mancino chirurgico imprendibile per Raffaelli.

Non c’è due senza tre e gli amaranto, dopo soli tre minuti trova anche il gol del 3-2 sempre con Rossetti che si infila alla perfezione su un cross rasoterra di Caparella insaccando in rete.

Lo stesso numero 11 si toglie la soddisfazione al minuto 68 di calare il poker approfittando di un pallone vagante in mezzo all’area di rigore per bucare la porta di Raffaelli.

Allo stadio Armando Picchi è un delirio, gli amaranto servono addirittura la manita con la doppietta personale di Parente che da fuori area lascia partire un bolide imprendibile.

La partita termina con gli amaranto in possesso palla e in completa gestione della gara. Una prestazione di spessore quella messa in campo dalla squadra di Indiani nel secondo tempo che dà un segnale di forza a tutte le squadre del girone. Livorno che adesso sale a dieci punti in classifica, frutto di tre vittorie e un pareggio. Il prossimo appuntamento è fissato domenica 6 ottobre sul campo del San Donato Tavarnelle.

Il tabellino

Livorno-Grosseto 5-2

US Livorno (4-2-3-1): Tani; Parente, Brenna, Risaliti, D'Ancona (46' Arcuri); Hamlili, Bellini; Marinari (46' Rossetti), Capparella (77' Malva), Russo; Dionisi (70' Luci). A disposizione: Cardelli, Currarino, Regoli, Frati, Calvosa. All. Indiani Grosseto (4-2-3-1): Raffaelli; Guerrini (78' Falasca), Cretella, Possenti (80' Bolcano), Aprili (57' Macchi); Sacchini (70' Benucci), Sabelli; Addiego Mobilio, Riccobono (65' Cela), Senigagliesi; Marzierli. A disposizione: Pellegrini, Boiga, Fregoli, Grasso. All. Malotti Arbitro: Leone di Avezzano Reti: 13' Addiego Mobilio, 45'+2' Marzierli, 47 Parente, 58' Rossetti, 61' Rossetti, 68' Capparella, 73' Parente Note: angoli 2-7, ammoniti Riccobono, Risaliti, Hamlili e Sabelli, recupero 4'+4'