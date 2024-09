US Livorno-Grosseto 5-2, le pagelle: un super Parente. Marinari impreciso

Livorno, 29 settembre 2024 – Ecco le pagelle del Livorno nella sfida con il Grosseto.

Tani 6: Può far meglio sulla prima rete del Grosseto, incolpevole sul raddoppio. Si fa vedere con qualche intervento importante. Secondo tempo invece da spettatore. Parente 7: Enorme iniezione di fiducia per questo ragazzo che trova una bellissima doppietta personale con due gol di pregevole fattura. Risaliti 6: In difficoltà nel primo tempo, poi prende le misure e annulla gli attaccanti biancorossi. Brenna 6: Come tutto il reparto si riprende nel secondo tempo con una gestione perfetta della gara. D’Ancona 5: Soffre tremendamente le scorribande di Mobilio che sulla destra fa cosa vuole. (Dal 46’ Arcuri 6: La sua assenza si era fatta sentire, partita ordinata e senza sbavature). Bellini 6: In quella che sembrava non essere la sua giornata, si risveglia nei secondi quarantacinque minuti mettendo in campo tutto il cuore. Lavoro preziosissimo. Hamlili 6.5: Quando si accende è imprendibile, assist perfetto per il pareggio di Rossetti. Capparella 7: Quando si accende è imprendibile. Prima il passaggio perfetto per Rossetti poi la rete del poker. (Dal 77’ Malva sv: Torna a giocare dopo un mese difficile di stop forzato). Marinari 5: Troppo impreciso con il pallone tra i piedi, viene sostituito nell’intervallo. (Dal 46’ Rossetti 7.5: Prima il mancino chirurgico imprendibile per il portiere avversario, poi la doppietta personale da attaccante di razza. Partita di spessore. Russo 5.5: Un vero peccato non vederlo protagonista della squadra, c’è tutto il tempo per riprendersi. (Dal 62’ Regoli 6: Partecipa alla festa degli amaranto contribuendo alle ultime due reti). Dionisi 6: Tocca pochissimi palloni, ma viene costantemente marcato a uomo. Fa però sentire tutta la sua presenza aprendo i varchi per i compagni (Dal 70’ Luci 6: Sempre bello vedere il capitano amaranto entrare in campo e aumentare così il record di presenza con la maglia del Livorno).