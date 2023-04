Livorno-Orvietana, ultima spiaggia per giocare i playoff

Livorno, 29 aprile 2023 – Centottanta minuti di fuoco, decisivi, praticamente due ultime spiagge. Sono quelle che dovrà affrontare l’Unione Sportiva Livorno 1915 per staccare il pass per i playoff.

La prima sfida, domenica 30 aprile alle 15, si gioca allo stadio Armando Picchi contro l’Orvietana, squadra che viene da sette risultati utili consecutivi. Vincere per ritrovare le convinzioni perse, per voltare l’ennesima pagina di una stagione deludente e provare a compiere l’impresa di vincere i playoff.

È così che nella consueta conferenza stampa pre-partita mister Lorenzo Collacchioni ha voluto concentrare tutte le energie sulla gara, senza fare conti o tirare le somme: “Ci aspettano 180 minuti decisivi, ma guardiamo uno step alla volta. Da importante si passa a partita fondamentale, ci mancano dei punti per arrivare all’obiettivo – ha sottolineato - Inoltre è l’ultima partita che giocheremo a Livorno quindi cerchiamo di uscirne al meglio”.

Chiaramente gli amaranto dovranno ripartire dalla bella prestazione vista contro il Poggibonsi anche se comunque è arrivata la sconfitta: “Lavoriamo sulle cose positive di domenica scorsa, la prestazione c’è stata e lo ribadisco. Ci ha penalizzato solo il risultato - ha aggiunto - Se abbiamo perso significa che non è bastato, guardiamo ogni partita step su step, centriamo l’obiettivo. Pensiamo poco e andiamo in maniera determinata a fare la partita”.

calcio Livorno vs Trestina

Tornando poi alle somme da tirare relative a un campionato piuttosto deludente, Collacchioni è sicuro di una cosa: “Le somme tiriamole a fine campionato, non è ancora finita niente. Spero giorno dopo giorno di migliorarmi e migliorare i ragazzi insieme all’ambiente – ha detto - Siamo tutti stimolati per sfruttare ogni giornata come un’opportunità. Le aspettative erano altre e con i numeri non siamo stati all’altezza. È giusto fare valutazioni, ma ho ancora tantissima fiducia”.

Per quanto riguarda invece la formazione in campo la brutta notizia arriva da Simone Greselin che non sarà della partita per un guaio fisico. Recuperati invece Matteo Frati e Gian Marco Neri che entreranno a gara in corso.

Chi gioca

Gli amaranto scenderanno così con il consueto 3-4-1-2 composto da uno tra Fabrizio Bagheria e Gabriele Fogli, in rampa di lancio dopo le prestazioni sottotono del primo citato. In difesa i soliti Andrea Fancelli, Maikol Benassi e Elia Giampà. A centrocampo sugli esterni Lorenzo Pecchia e Mattia Lucarelli hanno vinto il ballottaggio con Filippo Lorenzoni e Jacopo Giuliani mentre in mezzo insieme a capitan Andrea Luci ci sarà Cristian Belli. Sulla trequarti e a supporto dell’unica punta Faissal El Bakhtaoui ci saranno Michele Bruzzo e Mory Bamba.

Infine Collacchioni ha speso due parole commentando gli avversari che, dati per spacciati al girone di andata, hanno inanellato una serie di risultati utili consecutivi arrivando al Picchi con l’ipotetica possibilità di raggiungere la salvezza diretta: “Una partita fondamentale sia per noi che per loro. Bisogna approcciare la partita come se fosse un’ultima spiaggia – ha concluso - Loro sono vivi, hanno rabbia. Avranno un atteggiamento giusto per fare il loro miracolo, stanno conquistando un risultato insperato e spero che domani non avranno la soddisfazione che hanno avuto nelle ultime sette partite. Spero e sono convinto che parleremo solo del Livorno”.

US LIVORNO (3-4-1-2): Bagheria; Fancelli, Benassi, Giampà; Pecchia, Luci, Belli, Lucarelli; Bruzzo, Bamba; El Bakhtaoui. All. Collacchioni ORVIETANA (4-4-2): Marricchi; Frabotta, Borgo, Siciliano, Caravaggi; Proietto, RiccI, Rosini, Omohonria; Mignani, TomassinI. All.: Fiorucci.