Us Livorno-Ostia Mare 2-0, tornano a sorridere gli amaranto

Livorno 13 ottobre 2024 – Torna a vincere l’Unione Sportiva Livorno 1915 che allo stadio Armando Picchi supera l’Ostia Mare Lido Calcio 1945 per due a zero.

Gli amaranto fanno tutto nel primo tempo passando in vantaggio al terzo minuto con Jacopo Marinari e raddoppiando con Federico Russo che segna la prima rete in campionato.

Qualche brivido nella seconda frazione a causa della reazione degli ospiti, ma anche tanta sfortuna con Rossetti che si divora una rete a porta spalancata e, nel finale, colpisce un clamoroso palo. Consueto 4-2-3-1 per mister Paolo Indiani che schiera Daniele Cardelli in porta con l’esordio dal primo minuto per Alberto Arcuri e Mattia Parente opposto nel ruolo di esterni, al centro invece Duccio Brenna e Giacomo Risaliti.

A centrocampo Zaccaria Hamlili e Filippo Bellini mentre, sulla trequarti e a supporto dell’unica punta Simone Rossetti, il tridente formato da Federico Russo, Riccardo Capparella e Jacopo Marinari.

È proprio quest’ultimo a sbloccare la partita dopo soli tre minuto trafiggendo il portiere ospite con un bel diagonale destro. Forti del vantaggio l’US Livorno prende fin da subito in mano il pallino del gioco impedendo alla Ostia Mare Lido di creare azioni pericolose.

Una supremazia che vede gli amaranto raddoppiare poco prima della mezz’ora di gioco con Federico Russo che finalmente si sblocca anche in campionato scrollandosi di dosso le nubi grigie piovute su di lui nell’ultimo mese.

Lo stesso Russo, a fine primo tempo, si divora la doppietta personale e il terzo gol di squadra calciando fuori un pallone praticamente da spingere soltanto.

La seconda frazione riparte con una doppia azione dell’Ostia Mare Lido Calcio con Kouko, su cui Cardelli è bravissimo a respingere, e Persichini, il cui gol è stato negato sul più bello da un attento Rossetti sulla linea di porta.

Prova la reazione anche l’US Livorno prima con un tiro di fuori di Hamlili, di poco a lato, e poi con Rossetti che da pochi passi spreca malamente un traversone di Capparella.

Nell’ultimo quarto d’ora gli ospiti continuano con il loro pressing asfissiante alla ricerca di un disperato pareggio, Livorno che invece prova a gestire il vantaggio.

A tempo praticamente scaduto Rossetti, sfortunatissimo, colpisce il palo che avrebbe messo il punto esclamativo su un’ottima prestazione dell’Unione Sportiva Livorno 1915. Finisce così la partita con gli amaranto che ritrovano il successo dopo il pareggio di San Donato Tavarnelle e raggiungono il Siena al primo posto.

Il tabellino

Livorno-Ostia Mare 2-0 US Livorno (4-2-3-1): Cardelli; Parente, Brenna, Risaliti, Arcuri (84' D'Ancona); Hamlili, Bellini; Marinari (92' Malva), Capparella (84' Luci), Russo (71' Siniega); Rossetti (94' Regoli). A disposizione: Tani, Dionisi, Frati, Niccolai. All. Indiani Ostia Mare (4-4-2): Morlupo; Ciavarelli (35' Proietti), Di Filippo, Checchi, Rasi (96' Brugi); Ouali (84' Pontillo), Angiulli, Barlafante (46' Persichini), Mercuri (46' De Crescento); Senesi, Kouko. A disposizione: Gentile, Peres, Forte, Plini. All. Minincleri Arbitro: Amadei di Terni Reti: 3' Marinari, 27' Russo Note: angoli 2-3, ammoniti Angiulli, Hamlili, Risaliti e Parente, recupero 3' e 7’