Us Livorno, le pagelle nella sfida con l’Ostia: Marinari, grande match. Hamlili il migliore

Livorno, 13 ottobre 2024 – Ecco le pagelle di Us Livorno-Ostia Mare

Cardelli 6: Alla prima vera azione degli ospiti si fa trovare pronto con una buona parata d’istinto. Clean sheet importantissimo, anche se a conti fatti è stato impegnato veramente poco. Parente 6.5: Solido e votato all’attacco con costanza, bello il passaggio filtrante che regala a Russo la rete del raddoppio. Brenna 6.5: Ordinaria amministrazione per il capitano amaranto che contiene alla perfezione le scorribande avversarie. Kouko annullato. Risaliti 6: Gestione piuttosto serena degli attaccanti avversari, si fa vedere anche in fase offensiva. Arcuri 6: La corsia mancina è cambiata e si vede. Più sicura, quadrata, intraprendente. Aspettando la migliore condizione fisica. (Dall’84’ D’Ancona sv) Hamlili 7: Fa da filtro tra difesa e attacco in maniera impeccabile. Nel primo tempo è il migliore in campo. Qualità infinita e, adesso, anche tanta quantità. Bellini 6: Mastino del centrocampo, interrompe praticamente sempre le trame offensive avversarie. Inamovibile. Capparella 6.5: Propositivo come sempre, palla al piede è praticamente imprendibile. Dai suoi piedi piovono palloni davvero interessanti. (Dall’84 Luci sv). Russo 6.5: Finalmente el Diez si sblocca e trova la prima rete in campionato. Che possa essere l’inizio di una svolta per lui e tutta la squadra. (Dal 71’ Siniega 6: Esordio in maglia amaranto per lui in una fase della partita molto delicata). Marinari 6.5: Indiani sta puntando tantissimo su di lui e il ragazzo lo ripaga con la rete de vantaggio. Sembra aver finalmente trovato la sua dimensione. (Dal 92’ Malva sv). Rossetti 7: Sfortunatissimo in due occasioni colossali, ma la stazza fisica si fa sentire. Difende benissimo il pallone appoggiando a Marinari per l’uno a zero e salva una rete sulla linea nel secondo tempo. Il gol non arriva, ma la prestazione è da migliore in campo. (Dal 94’ Regoli sv).