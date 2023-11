San Donato Tavarnelle-US Livorno 1-2, tre punti preziosissimi per gli amaranto

Tavarnelle, 12 novembre 2023 – Torna il sorriso in casa Unione Sportiva Livorno che esce corsaro dalle mura del San Donato Tavarnelle con una bella vittoria per 1-2. A guidare la rimonta sono Giordani e Cori a rispondere alla rete iniziale di Borghi.

Amaranto che si schierano con il 3-5-2 composto da Valerio Biagini in porta con Andrea Fancelli, Matteo Ronchi e Duccio Brenna al centro. In mezzo al campo Niccolò Nardi, capitan Andrea Luci e Giulio Giordani mentre sugli esterni Filippo Bellini e Leonardo Brisciani.

In attacco la coppia composta da Luis Henrique e Sacha Cori. Parte bene la squadra di mister Giancarlo Favarin che nel primo quarto d’ora sfiora la rete con Luci, due volte, e Giordani su cui Manzari si oppone bene. A passare in vantaggio però è il San Donato Tavarnelle con Borghi, bravo a sfruttare di testa una punizione di Barazzetta.

Gli amaranto provano a rialzare la testa e nonostante il possesso palla prolungato faticano a trovare gli spazi per pungere la difesa della squadra di casa. Il primo tempo si chiude così senza particolari occasioni se non quella che vede il solito Giordan protagonista, su calcio da fermo, di un tiro salvato all’ultimo tuffo sulla linea. Il secondo tempo si apre con l’Us Livorno in attacco per provare a recuperare la partita, ma sia il campo che le poche idee tattiche, sono un duro ostacolo per le ambizioni di vittoria degli ospiti.

Se da una parte gli amaranto cercano il pareggio, dall’altra, il San Donato Tavarnelle arretra dietro la linea del pallone preferendo la confusione generale e i contropiedi. La squadra di mister Giancarlo Favarin però non ha alcuna intenzione di arrendersi e al 75esimo trova il pareggio con Giordani, bravo a finalizzare in tap in una respinta corta del portiere avversario.

Galvanizzati dall’uno a uno gli amaranto provano il tutto per tutto alla ricerca disperata della vittoria e all’82esimo Cori insacca di testa sulla traversa colpita da Sabattini.

La doppia rete subita scuote il San Donato Tavarnelle che prova in tutti i modi a ritornare in partita, ma gli amaranto si difendono bene. La partita termina così in maniera rocambolesca con l’Unione Sportiva Livorno 1915 che trova una bella vittoria in rimonta. Una partita decisamente dominata quella della squadra di mister Giancarlo Favarin che solo nel finale di parte è riuscita a concretizzare le numerose occasioni create. L’attenzione adesso è volta al big match di mercoledì 15 novembre dove la squadra affronterà la Pianese capolista. Il tabellino

San Donato Tavarnelle – Livorno 1-2 San Donato Tavarnelle (4-3-3): Manzari; Sichi, Videtta, Diana (85' Panicucci), Frosali; Barazzetta (56' Marianelli), Borghi (40' Belli), Calamai, Papalini (80' Giubbolini); Neri (69' Bellini), Lucatti. A disposizione: Campinotti, Nobili, Forconi, Seghi. All. Collacchioni Us Livorno (3-5-2): Biagini; Fancelli, Ronchi, Brenna (62' Mutton); Bellini, Nardi, Luci, Giordani (85' Bassini), Brisciani (64' Coriano); Luis Henrique (46' Sabattini), Cori. A disposizione: Albieri, Menga, Savshak, Ferraro, Camara. All. Favarin Arbitro: Muccignato di Pordenone Marcatori: 14' Borghi, 70' Giordani, 82' Cori Note: angoli 1-7, ammoniti Luis Henrique, Calamai, Biagini, recupero 4'+5'