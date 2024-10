Orvietana-Livorno 1-4, poker amaranto: il gruppo di Indiani è inarrestabile

Orvieto 27 ottobre 2024 – Tre su tre in una settimana per l’Unione Sportiva Livorno 1915 che contro l’Orvietana vince e convince per 1-4. La squadra di mister Paolo Indiani conferma le potenzialità offensive segnando tre reti nel primo tempo con Calvosa, che ha aperto le marcature, e la doppietta di Capparella che ha neutralizzato il momentaneo pareggio di Proia, insieme a una nel finale con Malva che mette di fatto il punto esclamativo sulla gara.

Amaranto ancora avanti con il 4-2-3-1 con Filippo Tani in porta seguito da Giacomo Siniega e Alessandro Calvosa sugl esterni e la coppia formata da Duccio Brenna e Giacomo Risaliti al centro. In mezzo al campo Zaccaria Hamlili e Filippo Bellini mentre la trequarti, a supporto dell’unica punta Rossetti, formata da Marinari, Capparella e Russo.

Inizio scoppiettante per le due squadre con il numero dieci amaranto che, dopo soli cinque minuti, spizza un pallone perfetto per l’inserimento di Calvosa che sigla l’uno a zero. Neanche il tempo di esultare che i padroni di casa trovano immediatamente il pareggio con Proia che all’interno dell’area di rigore trova il varco giusto per l’uno a uno.

Gli amaranto però non ci stanno e dopo altri tre giri di orologio, al nono minuto, trovano raddoppio con una bella azione di Capparella che dal limite dell’area trafigge un non perfetto Rossi. Orvietana che prova a reagire ancora una volta ma questa volta Tani ipnotizza Panattoni. Alla mezz’ora di gioco il Livorno trova anche il tris sempre con Capparella che si inventa una traiettoria perfetta con il mancino per segnare la sua doppietta personale.

Nonostante le due lunghezze di svantaggio, però, l’Orvietana non si dà per vinta e inizia a mettere pressione alla squadra di mister Paolo Indiani, infuriato con la sua difesa non proprio attenta. Al 43esimo sempre Tani salva il risultato ancora una volta su Panattoni che, a botta sicura e a porta sguarnita, si vede negata la rete proprio dal portierino del Livorno.

La ripresa riparte con i padroni di casa agguerriti alla ricerca del pari. Dopo sette minuti un intervento di Siniega ai danni di Caon da dentro l’area viene giudicato scomposto con l’arbitro che concede il rigore. Dagli undici metri però Panattoni colpisce clamorosamente la traversa. Il penalty scuote il Livorno che rientra in gara con Russo che, da due passi, calcia altissimo un pallone ricevuto da un traversone di Marinari.

Passano i minuti e la stanchezza si fa sentire con entrambe le squadre che si fanno vedere nella metà campo opposta ma senza conclusioni particolari. Da una parte infatti l’Orvietana non molla fino al triplice fischio mentre, dall’altra, il Livorno gestisce con esperienza il doppio vantaggio. A tempo praticamente scaduto gli amaranto trovano il poker con Malva che parte dalla trequarti, si fa tutto il campo palla al piede, e deposita il pallone in rete. La partita finisce così 1-4 con il Livorno che centra la terza vittoria su tre partite e continua la cavalcata verso l’obiettivo finale.

Il tabellino

Orvietana-Livorno 1-4 Orvietana (3-4-1-2): Rossi; Ricci, Berardi, Mauro (62' Manoni); Martini (62' Pelliccia), Fabri, Orchi (76' Simic), Lattuchella (54' Caravaggi); Proia; Caon, Panattoni (76' Quintero). A disposizione: Formiconi, Sforza, Esposito, Vincenzi. All. Rizzolo US Livorno (4-2-3-1): Tani; Siniega, Brenna, Risaliti, Calvosa; Hamlili (46' Luci), Bellini; Marinari (83' Arcuri), Capparella, Russo (59' Dionisi); Rossetti (59' Malva). A disposizione: Cardelli, Regoli, Islam, Parente. All. Indiani Arbitro: Branzoni di Mestre Reti: 5' Calvosa, 6' Proia, 9' Capparella, 26' Capparella, 93' Malva Note: angoli 9-2; ammoniti Martini, Mauro, Hamlili, Siniega, Orchi e Tani; recupero 3'+5'