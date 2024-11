Us Livorno, le pagelle nella sfida con il Seravezza: bene Marinari. Russo, serve più cattiveria

Livorno, 17 novembre 2024 – Ecco le pagelle amaranto nella sfida contro il Seravezza.

Cardelli 6: Inoperoso praticamente per tutta la partita, spettatore non pagante. D’Ancona 6: Senza infamia e senza lode. Non eccelle, ma non sbaglia neppure. Brenna 6.5: Regge il confronto con gli attaccanti avversari che di fatto non si sono mai resi pericolosi. Siniega 5.5: Macchia una buona prova con un cartellino rosso evitabilissimo, ma anche piuttosto discutibile. Marinari 6.5: Partita più che sufficiente per lui, si fa notare con un salvataggio in extremis nel secondo tempo e produce anche ottime manovre offensive. (Dall’84 Borri sv). Bellini 6.5: La solita ed enorme corsa al servizio della squadra. Tra i pochi a farsi vedere anche in attacco. Hamlili 6.5: Partita di sacrificio per lui che va oltre i soliti compiti di impostazione del gioco. Lui e Bellini insieme giocano praticamente per quattro. Calvosa 6: Rispetto all’opposto del reparto preferisce stare maggiormente nella propria metà campo. (Dal 72’ Islam 5.5: Serve più cattiveria, soprattutto a gara in corso e quando gli avversari soffrono la fatica). Russo 5: Manca di cattiveria sotto porta, in questo momento deve prendere in mano le redini della squadra. (Dal 61’ Malva 5.5: Impreciso, non entusiasma in questo scampolo di partita). Regoli 5: Si vede pochissimo se non per un tiro fatto poco prima della mezz’ora del primo tempo. (Dal 72’ Frati 6.5: Entra e colpisce l’incrocio dei pali direttamente da calcio di punizione. Un palo che grida vendetta). Dionisi 5.5: Non riesce a incidere come potrebbe fare. C’è bisogno soprattutto di lui. (Dal 61’ Rossetti 5.5: Poco pericoloso, non si nota).