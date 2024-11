US Livorno-Seravezza Pozzi 0-0, reti inviolate al Picchi

Livorno 17 novembre 2024 - Finisce in parità la sfida di cartello tra Unione Sportiva Livorno 1915 e Seravezza Pozzi. Allo stadio Armando Picchi gli amaranto non vanno oltre lo zero a zero in una partita che ha visto i padroni di casa sfiorare la rete nel primo tempo con Marinari e, soprattutto, colpire un incrocio dei pali con una punizione di Frati, a circa quindici minuti dalla fine.

Menzione d’onore per Lagomarsini, portiere avversario, che in più occasioni è stato provvidenziale nel mantenere in equilibrio il risultato.

Us Livorno, le pagelle della sfida

Cambio di modulo per mister Paolo Indiani che passa alla difesa a tre con il braccetto composto da Edoardo D’Ancona, Duccio Brenna, e Giacomo Siniega. La linea a quattro invece è composta da Jacopo Marinari e Alessandro Calvosa sugli esterni e con Zaccaria Hamlili e Filippo Bellini in mezzo al campo.

La trequarti, a supporto dell’unica punta Federico Dionisi, formata invece da Vieri Regoli e Federico Russo. Primo quarto d’ora non entusiasmante per entrambe le squadre che preferiscono un approccio più contenuto piuttosto di uno più offensivo.

Livorno che però sfiora la rete con una doppia occasione capitata sui piedi di Marinari che non approfitta della respinta di Lagomarsini sul tiro di Regoli calciando addosso a un difensore che, di fatto, salva così il pallone sulla linea.

Galvanizzati, i ragazzi di mister Paolo Indiani aumentano i ritmi di gioco e la pressione. Portiere ospite ancora protagonista alla mezz’ora su un colpo di testa di Siniega, deviato in angolo con un bel colpo di reni. Sull’azione seguente Russo, da pochissimi passi, spreca malamente.

Il dominio amaranto continua ma Lagomarsini, il migliore in campo nella prima frazione, nega ancora una volta la rete del vantaggio a Bellini che in acrobazia trova il portiere avversario tra lui e il gol. Il primo tempo termina così a reti inviolate.

Seconda frazione che riparte in equilibrio con entrambe le squadre che non riescono a rendersi pericolose. Superata l’ora di gioco è il Seravezza a farsi vedere per la prima volta nell’area di rigore avversaria, ma è Marinari a salvare tutto deviando in calcio d’angolo. Il tempo passa e i padroni di casa, nonostante la girandola dei cambi, non riescono a trovare la via della rete, merito anche della splendida prestazione del portiere del Seravezza Pozzi Lagomarsini.

Al 75esimo la sfortuna si abbatte sugli amaranto con un pazzesco incrocio dei pali colpito da Frati su calcio di punizione. A cinque minuti dal triplice fischio Siniega, autore di una buona prova, si vede sventolare il cartellino rosso. Arriva così la fine della partita con gli amaranto che ottengono un buon punto contro la terza in classifica. Livorno che scenderà in campo mercoledì prossimo sempre contro il Seravezza Pozzi per i sedicesimi di Coppa Italia.

Il tabellino

Livorno-Seravezza 0-0 US Livorno (3-4-2-1): Cardelli; D'Ancona, Brenna, Siniega; Marinari (84' Borri), Hamlili, Bellini Calvosa (72' Islam); Regoli (72' Frati), Russo (61' Malva); Dionisi (61' Rossetti). A disposizione: Tani, Fancelli, Luci, Islam, Currarino. All. Indiani Seravezza (3-5-2): Lagomarsini; Salerno (72' Bartolini), Menghi, Sanzone; Mosti (59' Accorsini), Greco, Bedini, Paolieri, Turini (78' Coly); Lepri (69' Bocci), Benedetti. A disposizione: Borghini, Caddeo, Sessa, Bellini, Pio. All. Brando Arbitro: Acquafredda di Molfetta Note: angoli 11-1; ammoniti Menghi, Dionisi, Bellini, Mosti, Bedini; espulsi Siniega e Sanzone; recupero 1'+5'