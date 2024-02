Pielle incontenibile: Cassino travolta 60-106

Livorno, 14 febbraio 2024 - Bella da stropicciarsi gli occhi questa Pielle. La truppa di Cardani asfalta in trasferta la Virtus Cassino, battuta 60-106. Un monologo di forza, tecnica e collettivo assoluto per le triglie, che con queste mettono a referto la settima vittoria consecutiva. Quattro giocatori in doppia cifra, con Chiarini e Lo Biondo oltre i 20 punti.

Una vittoria che vale il primato in solitaria visto lo scivolone casalingo di Herons, sconfitta 79-80 dalla Solbat Piombino.

STARTING FIVE

CA: Gay, Milosevic, Moreaux, Teghini, Del Testa (all. Auletta)

PL: Rubbini, Chiarini, Ferraro, Lo Biondo, Diouf (all. Cardani)

Nel primo quarto partenza lampo della Pielle che si porta subito sul 0-7 dopo appena un giro d’orologio. Gay mette a segno la prima tripla per Cassino (3-7). A metà frazione bel canestro del play Rubbini dal perimetro, assistito dall’airone Lo Biondo (7-11). Pielle sul +6 con la schiacciata dirompente del centro Pagani che vale il 7-13. Primo quarto che si chiude sul 16-19 per la Pielle, avanti di un possesso pieno.

Nel secondo quarto Campori non sbaglia dalla lunetta: un 2/2 che porta la PL sul 18-24. Tiri liberi che fanno da apriprista ad un parziale terrificante inferto dagli uomini di Cardani nel secondo tempino: 0-14, dal 18-21 al 18-35, grazie a una grandinata di triple dei vari Loschi, Rubbini, Ferraro. Cassino trema ma risponde anche lei affidandosi a soluzioni dal perimetro, prima con Milosevic, poi con Moreaux (26-35). Al 17’, altro giro di tiri dalla lunga distanza da ambo le parti, prima con Rubbini, poi Diouf (28-38). Al 19’ +17 della Pielle, col 2/2 di Lo Biondo dalla linea della carità. Secondo quarto che si chiude 33-50, grazie a un parziale di frazione di 17-31.

Nel terzo quarto la Pielle continua a martellare dalla lunga distanza con 4 triple in rapida esecuzione, due ciascuno per Lo Biondo e Chiarini: al 23’ 36-65 che sa già di resa per la Virtus Cassino. Gara già ai titoli di coda al 27’ dopo il 2/2 di Chiarini (43-78). Terza frazione nuovamente che vede la Pielle realizzare più di trenta punti (12-32 il parziale di frazione. Terzo quarto che si chiude sul 45-82.

Nel quarto quarto rimane ben poco da dire, per una partita già ampiamente scritta nel risultato. Al 33’ Diouf e Chiarini segnano ancora (50-87) e vantaggio che sale sul +33. Spazio per ampie rotazioni su volere di coach Cardani: Manna buttato nella mischia segna il canestro del 52-93. Punteggio finale: 60-106.