Pielle Unicusano, l’ultima colonna è D’Ercole

Lorenzo D'Ercole (Foto Novi)

Livorno, 1 marzo 2023 – Alla fine le triglie hanno avuto dal mercato il rinforzo di cui avevano disperatamente bisogno. Sessione di mercato che si è conclusa per l’Unicusano Pielle in extremis e con i fuochi d’artificio. ’Allo scadere dei 24 secondi’ è arrivato il play Lorenzo D’Ercole. La guardia classe 1988, 193cm per 90kg, «ha firmato un accordo di collaborazione fino al termine della stagione 2022/2023», vestirà la canotta numero 22 e sarà subito a disposizione per la partita di domenica contro Varese.

A renderlo noto la società del presidente Creati attraverso una nota prima, e doverosa presentazione poi, tramite conferenza stampa di benvenuto al Grand Hotel Palazzo dedicata ragazzo. Lavoro di fino e di gran mestiere del Ds Dellanoce che fino all’ultimo ha studiato i dossier dei giocatori che potessero fittare al meglio nella rosa allenata da coach Cardani, alla luce anche dell’infortunio accaduto al capitan Piazza, costretto a un lungo stop lontano dal parquet e dal basket giocato. Sia chiaro, un tesseramento dovuto sì alla necessità di tamponare assenza nel roster causa infortuni, ma soprattutto per il valore, qualità e esperienza che D’Ercole si porta appresso.

Il curriculum del trentacinquenne parla da sè: nato a Pistoia, Lorenzo cresce nella ’cantera’ di Montecatini con la cui maglia debutta in Legadue. Nel 2005 atterra a Siena vestendo la casacca della Mens Sana, uno dei migliori quintetti del panorama cestistico nazionale. Non a caso, nella stagione 2006/07 farà parte del roster che conquisterà il tricolore. Poi, dell’anno successivo, il passaggio proprio nella città dei 4 Mori in Legadue, dove D’Ercole ha confessato in conferenza stampa di aver «spiccato il volo, per tornare adesso da adulto ma con lo stesso entusiasmo di allora».

Dopo la parentesi livornese, la guardia fa ritorno in Serie A con la Snaidero Udine. Nel 2009/10 indossa nuovamente la canotta di Siena e conquista il triplete (Scudetto, Coppa Italia, Supercoppa Italiana), facendo il proprio esordio anche in Eurolega. A Sassari nel biennio 2015/17 e poi due anni a Avellino, con la cui squadra centra la finale di FIBA Europe Cup (persa) contro la Reyer Venezia, con cui poi firmerà nell’estate del 2020.

Infine, prima dell’annunciato ritorno a Livorno, sponda PL, ultime stagioni alla Bertram Yachts Derthona e Stella Azzurra Roma. Alla presentazione tenutasi l’altra sera, si sono radunati per dare un caloroso benvenuto al cestista una piccola ’torcida’ composta da un centinaio di tifosi della PL: «Sinceramente - ha detto in quell’occasione - mai nella mia carriera avevo ricevuto un’accoglienza del genere. Non vedo l’ora di iniziare, entrerò nello spogliatoio in punta di piedi e con grande umiltà, perchè è su questa che ho costruito il mio percorso nella pallacanestro». «Chi gioca con Noi è come Noi. Benvenuto Lorenzo», si è affrettato un tifoso a commentare il post Fb con cui la società ha annunciato via social il neo tesseramento al popolo delle triglie. Francesco Ingardia