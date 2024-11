Una grande Pielle a Rieti: super Leonzio e vittoria, la Npc finisce ko 69-80

Livorno, 15 novembre 2024 – Un Leonzio sugli scudi e la solita grande difesa guidano la Pielle ad una vittoria importantissima al PalaSojourner di Rieti. Il 69-80 è figlio di una partita sempre controllata dai biancoblù, che trovano una grande partita al tiro dalla lunga distanza (14/24) e bloccano uno dei migliori attacchi del campionato, tenuto in piedi solo da canestri di puro talento di Thomas.

Dopo un primo tempo sempre in vantaggio e chiuso sul +10, la Pielle trova un terzo quarto di ottimo livello in cui concede solo 13 punti e ne segna 20, toccando anche il +22. L’ultimo quarto sembrava una formalità, ma una Npc Rieti orgogliosa riesce a tornare a -8, da quel momento i biancoblu mostrano tutta la loro esperienza e sfruttando un tecnico per proteste fischiato a Rieti chiudono la gara.

Eroe della serata Ennio Leonzio, autore di 32 punti con un incredibile 6 su 6 dalla lunga distanza. Buonissima prestazione anche per Donzelli, autore di 11 punti con due triple, e per Vedovato che chiude con 8 punti e 11 rimbalzi. Migliore dei padroni di casa Thomas, ben limitato ma comunque capace di chiudere con 17 punti. Una vittoria importante che carica l’ambiente in vista della trasferta di domenica a Caserta.

Il tabellino

Npc Rieti - Toscana Legno Pielle Livorno 69-80 (14-20, 18-22, 13-20, 24-18)

Npc Rieti: Aaron Thomas 17 (5/11, 2/3), Mattia Melchiorri 11 (1/2, 3/5), Kurt Cassar 9 (3/4, 1/4), Patrick Baldassarre 8 (4/8, 0/0), Agustin Fabi 7 (2/4, 1/5), Davide Meluzzi 6 (0/6, 2/7), Marco felice Capocotta 6 (1/5, 0/0), Victor Sulina 5 (1/1, 1/5), Keller cedric Ly-lee 0 (0/0, 0/0), Matteo Reginaldi 0 (0/0, 0/0), Simone Enei 0 (0/0, 0/0), Flavio Cannavina 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 5 / 11 - Rimbalzi: 30 11 + 19 (Aaron Thomas 9). Assist: 13 (Davide Meluzzi 5).

Toscana Legno Pielle Livorno: Ennio Leonzio 32 (3/6, 6/6), Daniel Donzelli 11 (0/3, 3/6), Davide Bonacini 9 (2/5, 1/1), Jacopo Vedovato 8 (3/6, 0/0), Maurizio Del testa 8 (1/1, 2/4), Mattia Venucci 7 (1/2, 1/5), Luca Campori 3 (0/1, 1/2), Janko Cepic 2 (1/3, 0/1), Alessandro Paesano 0 (0/1, 0/2), Hristo Zahariev 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 16 / 21 - Rimbalzi: 39 7 + 32 (Jacopo Vedovato 11) - Assist: 16 (Jacopo Vedovato, Maurizio Del testa 4).