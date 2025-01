Tonfo Pielle dopo cinque vittorie di fila: sconfitta a Fabriano, punteggio impietoso, 63-43

Fabriano, 12 gennaio 2025 – Si interrompe a 5 la striscia di vittorie consecutive per la Pielle, che dopo il grande successo contro Roseto disputa una partita bruttissima a Fabriano, cedendo per 63-43. La squadra di Campanella gioca una partita con pochissima energia e delle percentuali dal campo pessime, chiudendo con il 35% dal campo, il 15% da 3 e il 63% ai liberi.

Nel primo tempo i padroni di casa riescono a fare peggio dei biancoazzurri, commettendo tantissimi falli e tirando molto male (solo 21 punti per loro nei primi 20’), ma nella ripresa salgono di tono e con un bel finale di gara chiudono meritatamente a +20.

Bonacini e compagni sono apparsi scarichi ed imprecisi fin dalle prime battute, dando solo nel secondo quarto la sensazione di poter vincere la partita.

Il secondo tempo da soli 20 punti (male anche i 23 del primo) e le 15 palle perse, spesso molto banali, condannano alla sconfitta che mancava dal primo dicembre. Campanella, ancora privo di Leonzio, propone il quintetto composto da Bonacini, Venucci, Del Testa, Donzelli e Vedovato, l’avvio è però shock, con la Pielle che non riesce mai a trovare la via del canestro e chiude con soli 6 punti il primo quarto (tirando con il 15% dal campo) a fronte dei 15 dei padroni di casa.

Nel secondo parziale non si alzano molto le percentuali, ma i biancoazzurri aumentano drasticamente l’intensità difensiva e non concedono nulla ai marchigiani, che segnano 2 punti in 8 minuti e solo 6 nel quarto. In attacco la situazione non è positiva per i ragazzi di Campanella, che riescono però con l’esperienza a lucrare falli andando spesso in lunetta, alla fine segnano 17 punti chiudendo a metà gara sul 21-23.

Dopo un secondo quarto del genere l’inerzia sembrava cambiata, ma l’avvio di Fabriano è rabbioso e velocemente scappa sul +12. La Pielle segna solo 11 punti e chiude sul 43-34 a 10 minuti dal termine. Il quarto parziale è ancora peggiore e i biancoazzurri vengono travolti dalla superiore energia di Fabriano, che tocca a metà quarto il +20 e non si volta più indietro, riducendo gli ultimi minuti a puro garbage time, fino al 63-43 finale.

In una serata negativa per tutti gli uomini di Campanella (Bonacini apparso veramente stanco), gli unici in doppia cifra per la Pielle sono stati Venucci con 14 punti, tirando però 1/5 da 3, e Donzelli con 11, tutti realizzati nei primi 20 minuti di gara. Migliore della partita il neoacquisto dei marchigiani Andrea Scanzi, autore di 16 punti tra cui gli 11 che nel terzo quarto hanno spezzato gli equilibri. Adesso solo tre giorni per recuperare morale ed energia, perché mercoledì al PalaMacchia arriva la temibile Luiss Roma.

Il tabellino

Ristopro Fabriano - Toscana Legno Pielle Livorno 63-43 (15-6, 6-17, 22-11, 20-9)

Ristopro Fabriano: Andrea Scanzi 16 (2/4, 4/6), Filiberto Dri 12 (1/2, 2/4), Lorenzo Molinaro 10 (3/4, 1/3), Francesco Gnecchi 7 (3/4, 0/2), Stefano Pierotti alles 5 (2/4, 0/3), Davide Raucci 5 (2/4, 0/4), Simone Centanni 3 (0/2, 1/1), Riccardo Pisano 3 (0/0, 1/3), Francesco Scandiuzzi 2 (1/1, 0/0), Riccardo Carta 0 (0/0, 0/7), Samuele Romagnoli 0 (0/0, 0/0), Guglielmo Ottoni 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 8 / 13 - Rimbalzi: 35 15 + 20 (Andrea Scanzi 6) - Assist: 13 (Stefano Pierotti alles 6).

Toscana Legno Pielle Livorno: Mattia Venucci 14 (3/6, 1/5), Daniel Donzelli 11 (2/3, 1/2), Jacopo Vedovato 7 (2/4, 0/0), Davide Bonacini 6 (2/5, 0/3), Janko Cepic 3 (1/1, 0/0), Maurizio Del Testa 2 (1/4, 0/2), Alessandro Paesano 0 (0/3, 0/0), Luca Campori 0 (0/5, 0/2), Lorenzo Baggiani 0 (0/0, 0/1), Ennio Leonzio 0 (0/0, 0/0). Tiri liberi: 15 / 24 - Rimbalzi: 23 11 + 12 (Daniel Donzelli 8) - Assist: 4 (Mattia Venucci, Janko Cepic, Maurizio Del testa, Luca Campori 1).

Daniele Mazzi