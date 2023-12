Sangiovannese-Livorno 1-1, la nostra diretta web

San Giovanni Valdarno (Arezzo), 10 dicembre 2023 – Ecco la nostra cronaca testuale di Sangiovannese-Livorno (1-1), partita valida per la 15.a giornata del campionato di calcio di Serie D girone E.

La nostra cronaca minuto per minuto

90’+6’ – PARTITA TERMINATA: SANGIOVANNESE-LIVORNO 1-1.

90’+4’ – Il Livorno conquista una punizione con Giordani atterrato alla tre quarti dei padroni di casa. Calcia Sabattini, palla spiovente in area, anticipato Camara.

90’+2’ - Ammonito anche Favarin.

90’+1’ – Il Livorno resiste con tutte le sue forze: è in 9, la Sangio spinge al massimo nel tenativo di fare breccia, finale terribile.

6’ di recupero: il sole sta calando, servirebbero i riflettori sul campo di San Giovanni Valdarno ma… non ci sono.

85’ – Fancelli è dappertutto, si fa notare sia in copertura che in fase di rilancio. Monumentale, secondo noi.

83’ – Cambio nella Sangio: Canessa per Simonti.

83’ – Ancora un leggero infortunio per Ciobanu in seguito a un’uscita aerea. Il ragazzo a terra viene assistito dai sanitari, poi riprende Stoicamente il suo posto fra i pali.

82’ Cambio nella Sangio: Senesi per Bartolozzi.

80’ – Ciobanu su Bartolozzi e poi Fancelli spazzano via! Si fa dura per il Livorno che è in 9 uomini.

77’ – Cambio nella Sangio: esce Benucci, entra Oubakent.

75’ – Ammonito Giordani per un fallo a centrocampo.

72’ – Espulso Tanasa. Rosso diretto dopo un intervento a gamba tesa su un avversario. Il Livorno resta in nove uomini.

69’ – Espulso per proteste dalla panchina il dottor Luperini, medico sociale del Livorno.

67’ – Ciobanu! Parata-prodezza su colpo di testa di Regolanti! Spettacolare colpo di reni del portiere amaranto che salva il risultato deviando in angolo la toccata dell’attaccante a un metro dalla linea di porta!

65' – Cambio Sangiovannese: Sacchini al posto di Massai

63’ – GOL DEL LIVORNO: 1-1 GIORDANI! Rasoterra sul secondo palo dopo una bella giocata-finta di Sabattini che ha fatto salire la squadra. Giordani si insinua e fa partire un diagonale imparabile. Per lui è il quarto centro stagionale.

60’ – Il Livorno pressa, ce la sta mettendo tutta. Non è facile trovare spazi in una Sangiovannese che si chiude per difendere il minimo vantaggio.

59’ – Ci prova Sabattini: sinistro alto sulla traversa. Il Livorno ci prova ma finora non riesce a recuperare. La squadra comunque spinge, è in inferiorità numerica ma prova a imbastire qualche costruzione.

58’ – Tiro dalla lunga distanza di Camara: forte ma abbondantemente sul fondo.

53’ Due cambi Livorno: escono Cesarini e Luis Henrique, dentro Sabattini e Mutton.

50’ – Deviazione provvidenziale di Brenna in calcio d’angolo su tiro di Bartolozzi! Sangiovannese ancora pericolosa, Livorno schiacciato.

46’ – Subito pericolosa la Sangiovannese con Regolanti che calcia un rasoterra dal limite e trova Ciobanu pronto alla presa a terra. I padroni di casa sono partiti forte.

46’ – INIZIA IL 2° TEMPO – Tocca al Livorno il calcio d’avvio. Nessun cambio al momento nelle due formazioni

45’+4’ – FINE 1° TEMPO: SANGIOVANNESE-LIVORNO 1-0

45’+ 4’ – Nardi di sinistro calcia debolmente, Barberini para a terra.

4’ di recupero

45’ – Luis Henrique! Tiro al volo di destro dall’interno dell’area di rigore, ma Barberini salva con una parata strepitosa deviando in angolo. Livorno sfortunato davvero in questa circostanza!

41’ – Fancelli salva su Benucci e devia in corner. Livorno spento e in sofferenza palese.

40’ – Poco Livorno finora. Poco sia prima che dopo il gol con cui la Sangiovannese sta conducendo (1-0) quando mancano 5’ più eventuale recupero alla fine del primo tempo.

35’ – Il Livorno, sotto di un gol e inferiorità numerica, non riesce a trovare la quadra e va spesso in affanno sugli affondi della Sangiovannese che cerca di piazzare il carico.

29’ – Espulso Bellini per proteste dopo il gol dei padroni di casa. Livorno in dieci uomini.

29’ – GOL DELLA SANGIOVANNESE, 1-0 BENUCCI. Pasticcio della difesa amaranto al limite dell’area, Benucci scavalca tutti e fa partire un rasoterra diagonale che si insacca alle spalle di Ciobanu. Per Benucci è il primo gol con la maglia della Sangiovannese.

27’ – Tiro di Cesarini a mezz’altezza: la palla termina fuori. Il “mago” era stato servito da Giordani dalla sinistra, nello stretto: buon controllo ma la conclusione non trova lo specchio della porta.

20’ – 0-0 fra Sangiovannese e Livorno. Partita finora senza guizzi e senza brio.

17’ – Brenna recupera su Regolanti e neutralizza mandando in corner.

14’ – Ciobanu si fa male in uscita su Regolanti per recuperare un pallone appoggiato di testa da Fancelli. E’ il primo brivido della partita e purtroppo coincide con l’infortunio del portiere amaranto, che si rialza dopo una medicazione alla bocca.

13’ – Conclusione murata di Cesarini, ribattuta dalla difesa.

10’ – Sempre 0-0, partita non bella. Il Livorno ha Luis Henrique come punta di riferimento, Giordani è spostato sulla sinistra. Molto attivo Camara sull’out destro.

5’ – Ancora in fase di studio entrambe le formazioni, il ritmo per il momento è piuttosto compassato. Squadre compatte.

2’ – E’ di Cesarini la prima conclusione in porta. Il tiro è debole, Barberini para a terra.

1’ – PARTITA INIZIATA. La Sangiovannese, che batte il calcio d’avvio, si schiera con maglia azzurra e pantaloncini bianchi. Il Livorno indossa maglia amaranto e calzoncini neri. Sono 120 circa i tifosi del Livorno al seguito della squadra di Favarin.

Le formazioni iniziali

Sangiovannese (4-3-1-2): Barberini; Di Rienzo, Rosseti, Farini, Simonti; Baldesi, Nannini, Massai; Benucci; Bartolozzi, Regolanti. A disposizione: Timperanza, Chelli, Dei, Disegni,Sacchini, Oubakent, Canessa, Senesi, Caprio. All. Rigucci.

Livorno (3-5-2): Ciobanu; Fancelli, Brenna, Bassini; Camara, Nardi, Tanasa, Giordani, Bellini; Cesarini, Luis Henrique. A disposizione: Biagini, Nizzoli, Luci, Savshak, Sabattini, Boroduska, Haka, Mutton, Brisciani. All. Favarin.

Arbitro: Selva di Alghero.