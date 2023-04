Sara Franceschi, la stellina di Livorno: record italiano nei 200 misti. “Lo dedico a mio padre e a tutta la famiglia”

Livorno, 15 aprile 2023 – Prende sempre più forma l'Italnuoto per Fukuoka. E la livornese Sara Franceschi è fra le protagoniste.

Il decimo e l'undicesimo pass per i Mondiali giapponesi, in programma dal 23 al 30 luglio sulla costa settentrionale dell'isola giapponese di Kyushu, li conquistano appunto la nostra Sara Franceschi nei 200 misti e Simona Quadarella nei 1500 stile libero. Doppietta per le due azzurre. Il trionfo della stellina livornese agli Assoluti primaverili di Riccione.

Sara Franceschi, dopo la qualificazione ottenuta nei 400 misti, centra quella nei 200 misti dove stabilisce il record italiano che dedica al papà allenatore Stefano e tutta la famiglia.

Il primato e la tenacia

Sara, portacolori di Fiamme Gialle e Livorno Aquatics, già primatista italiana cadette (2'11"98), si afferma con un eccezionale 2'10"05 che sgretola il record italiano assoluto precedente di 2'10"25 che Ilaria Cusinato aveva nuotato l'8 agosto del 2018 a Glasgow.

"Cercavo questo record italiano da un po' - commenta soddisfatta Sara - Stavo lì a un centesimo e oggi è andata alla grandissima. Chiudo qui i miei assoluti nelle gare individuali e adesso affronterò i Mondiali da protagonista. Adesso ho fiducia in me stessa e grandi consapevolezze. Spero di mantenermi così fino alle Olimpiadi".