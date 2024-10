Aggredisce e picchia la compagna: 50enne arrestato

Livorno, 5 ottobre 2024 – Le violenze nei confronti della compagna andavano avanti da tempo. L’uomo non solo usava violenza verbale, ma anche la fisica contro la donna. Ma a far traboccare il vaso è stata l’ennesima accesa lite, che ha fatto decidere la donna di rivolgersi alle forze dell’ordine. Il gip di Livorno ha stabilito la misura cautelare della custodia in carcere per un 50enne arrestato dai carabinieri gravemente indiziato del reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni. L'attività ha avuto origine da una segnalazione giunta al numero unico di emergenza 112 Nue. Dopo la segnalazione, una pattuglia dell'Arma è stata inviata a casa di una donna che chiedeva aiuto per un'accesa lite col compagno. Sarebbe stata aggredita, secondo le ricostruzioni, sia sul piano verbale che fisico, tanto da essere costretta a chiedere aiuto. All'arrivo dei militari l'uomo è apparso in forte stato di agitazione e nervosismo, è stato condotto in caserma e la donna è stata accompagnata al pronto soccorso. I militari hanno accertato che si trattava dell'ennesimo episodio di aggressione ed hanno proceduto all'arresto in flagranza. Il gip poi ha convalidato l'arresto e confermato il carcere. Maurizio Costanzo