Livorno, 25 marzo 2024 – Incidente nel pomeriggio di oggi, lunedì 25 marzo, in via della Valle Benedetta. Un’auto, per cause in via di accertamento, si è ribaltata. All’interno del veicolo si trovava il solo conducente che è stato trasportato in ospedale per le cure e gli accertamenti.

Sul posto sono intervenuti i volontari della Misericordia di Montenero con medico e anche i vigili del fuoco.