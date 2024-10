Porto di Livorno, sequestrati sulle navi apparecchi da intrattenimento non in regola

Livorno, 21 ottobre 2024 – Al porto di Livorno sequestrati apparecchi da gioco e intrattenimento a bordo di navi traghetti passeggeri di alcune delle maggiori compagnie italiane operanti sul territorio nazionale.

L'operazione è stata portata avanti dai funzionari dell’Ufficio dei Monopoli per la Toscana - Sezione di Livorno.

In tutto sono stati sequestrati 37 apparecchi da intrattenimento senza vincita in denaro, risultati non in regola con le autorizzazioni. È stata, inoltre, rilevata la presenza di 18 apparecchi meccanici ed elettromeccanici sprovvisti della quietanza che attesta l’avvenuto pagamento dell’imposta sugli intrattenimenti.

L’ammontare complessivo delle sanzioni pecuniarie applicabili per le irregolarità accertate varia da un minino di 74.000 a un massimo di 149.000 euro.