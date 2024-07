Livorno, automobilista spericolato in via Ricasoli

Livorno 31 luglio 2024 – Un automobilista spericolato è stato filmato da un passante mentre percorreva uno dei marciapiedi di via Ricasoli a Livorno nel pomeriggio di martedì 30 luglio, facendosi largo tra i pedoni stupiti e meravigliati, senza che nessun operatore delle forze di polizia glielo impedisse. In via Ricasoli da settimane sono in corso i lavori di rifacimento della sede stradale il cantiere occupa tutto lo spazio disponibile tra i due marciapiedi. L'automobilista non si è scomposto e ha deciso di passare lo stesso salendo sul marciapiede. Il filmato diffuso sui social è diventato virale. Da sottolineare che via Ricasoli è l'unica strada pedonale a Livorno (insieme ad alcune altre nello storico quartiere della Venezia) e vi si può avvedere con veicoli solo per raggiungere le rimesse interne se autorizzati.

M.D.