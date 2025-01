Bus bloccati al Cimitero dei Lupi. “Interruzione di pubblico servizio”

Livorno, 21 gennaio 2025 – Un sabato mattina infernale per il trasporto pubblico a Livorno. Il 18 gennaio tre autobus sono rimasti bloccati nel piazzale davanti al Cimitero dei Lupi a causa della sosta selvaggia. Più automobili sono state parcheggiate in sosta vietata impedendo ai mezzi pubblici di manovrare. Autolinee Toscane fa sapere di aver dato mandato ai propri legali “di valutare se sussistano le condizioni per denunciare, per interruzione di pubblico servizio, i proprietari delle automobili che sabato 18 gennaio hanno impedito il transito degli autobus impedendo il regolare svolgimento del servizio di trasporto pubblico”.

Nello stesso piazzale si trova il capolinea di Autolinee Toscana.

“La situazione è tornata lentamente alla normalità – riferisce sempre Autolinee Toscane – solo dopo l’arrivo della Polizia Municipale. Nel frattempo i mezzi delle linee urbane 4, 8R e 9 erano rimasti fermi per l’impossibilità di manovrare, accumulando così forti ritardi compromettendo la regolarità del servizio tpl”. Gli agenti della Polizia Municipale quando sono arrivati sul posto, hanno dovuto cercare i proprietari dei mezzi, che erano alla sala del commiato all’esterno del Cimitero, dove stava per iniziare una cerimonia funebre.

Gli agenti hanno spiegato, con grande sensibilità vista la circostanza delicata, la situazione e i proprietari delle auto le hanno spostate celermente, eccetto una rimasta alla fermata bus, nei confronti della quale è stata elevata una contravvenzione per occupazione della fermata, che implica oltre alla sanzione pecuniaria, ma anche la decurtazione di due punti sulla patente.

La Polizia Municipale raccomanda agli automobilisti di non lasciare i loro mezzi in sosta alle fermate dei bus, non solo “perché questo comportamento viola le norme del CDS, ma anche perché arreca danno alle persone con ridotta mobilità”.

Nonostante alcune modifiche alla viabilità e all’organizzazione degli stalli per la sosta dei veicoli, capita non di rado che i visitatori del Cimitero lascino i loro mezzi parcheggiati in divieto. La Polizia Municipale precisa così che “con adeguato preavviso, in caso di circostanze particolari, organizza un servizio di monitoraggio e agevolazione di sosta e mobilità al Cimitero dei Lupi”.

L’assessore alla mobilità Giovanna Cepparello commenta: “Il divieto di sosta lato fermata bus nel piazzale dei Lupi deve essere rispettato. Ci appelliamo al senso civico dei cittadini. Non vorremmo essere costretti a spostare la fermata fuori dal piazzale. L’attuale collocazione viene incontro infatti Alle esigenze delle persone anziane che frequentano il Cimitero”.