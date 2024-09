Carabinieri, a Livorno controlli straordinari contro degrado e spaccio. Due arresti e sei denunce

Livorno 21 settembre 2024 - Servizio straordinario a largo raggio nella serata di venerdì 21 settembre a Livorno dei carabinieri. Sono stata arrestata 1 persona e sei denunciate. I reati contestati sono spaccio di sostanze stupefacenti, porto di oggetti atti a offendere e guida in stato di ebbrezza. 5 soggetti inoltre sono stati segnalati quali assuntori di sostanze stupefacenti. In questa ampia operazione sono stati impegnati carabinieri della compagnia di Livorno nell'ambito dell'intensificazione dei servizi disposta dal comando provinciale e in linea con le direttive del Prefetto. Hanno collaborato anche le pattuglie delle stazioni di Collesalvetti, Livorno centro, Montenero, Stagno, Ardenza, con il supporto del nucleo operativo radiomobile. Durante l'attività sono stati effettuati controlli di polizia in piazza Garibaldi nei quali i carabinieri hanno sorpreso e arrestato un cittadino di origine africana di 39 anni, dopo essere stato sorpreso a cedere con la collaborazione di un connazionale di 54 anni un quantitativo di 57 grammi di marijuana ad un nordafricano cinquantenne. Dopo la perquisizione sono stati trovati in possesso dell'uomo ulteriori 2 dosi di cocaina e hashish e 115 euro verosimilmente provento dello spaccio. La droga e il danaro sono stati sequestrati e per questo motivo il 39enne è stato arrestato e il complice denunciato in stato di libertà per spaccio di sostanze stupefacenti.

Nella stessa operazione 3 uomini di età compresa tra i 44 e i 73 anni sono stati denunciati per porto di oggetti atti offendere, perché trovati in possesso non giustificato in piazza Dante e in via Condotti Vecchi rispettivamente di 2 coltelli a serramanico e una spranga di ferro di 69 cm . I carabinieri hanno anche denunciato 2 automobilisti ai quali è stato riscontrato un tasso alcolemico doppio rispetto al limite consentito ovvero 1 g /l. È successo in via Tozzetti e in via Antignano. Oltre alla denuncia ai 2 è stata immediatamente ritirata la patente di guida. Infine è stata eseguita un'ordinanza di aggravamento della misura cautelare nei confronti di un nuovo livornese di 44 44 anni. Era già gli arresti domiciliari con braccialetto elettronico e qualche giorno fa si era reso irreperibile durante un controllo dei carabinieri : non era nella sua abitazione per cui è stato arrestato. Altri 4 soggetti di età compresa tra i 17 e 38 anni sono stati segnalati alla prefettura quali assuntori di droga perché in possesso di hashish e marijuana con quantitativi per l'uso personale . Questo durante i controlli fatti in piazza Sforzini, corso Mazzini , viale Italia e piazza Garibaldi.

M.D.