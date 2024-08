Castiglioncello mon amour. Pieraccioni fa il pieno al cinema

Ormai è una piacevolissima tradizione ferragostana. I tanti amici dello spettacolo che si ritrovano nella villa di Carlo Conti sul promontorio per trascorrere il giorno clou dell’estate in un clima di grande spensieratezza, amicizia e goliardia. E’ stato così anche quest’anno e neanche il meteo incerto ha fermato la festa. A casa di Carlo, Francesca e del piccolo Matteo gli amici di sempre: il conduttore radiofonico e Tv Gianfranco Monti, Giorgio Panariello e Marco Masini in un giorno di pausa del loro fortunatissimo tour estivo che ha toccato anche il Castello Pasquini e la Versilia, Leonardo Pieraccioni con la figlia Martina. Leonardo ha da pochi giorni concluso le riprese di "Io e te dobbiamo parlare", il film diretto e interpretato da Alessandro Siani e girato nelle Marche. Sempre in tema cinematografico la giornata ferragostana ha avuto un prologo la sera di mercoledì 14 agosto. All’Arena estiva nella pineta Marradi il proprietario Massimo Faverzani, patron di "Decima Musa", ha programmato "Pare parecchio Parigi" il film diretto e interpretato da Pieraccioni con Nino Frassica e Chiara Francini. Ua pellicola che nei mesi scorsi ha fatto grande successo al botteghino e che anche a Castiglioncello ha portato un grande pubblico nella rinnovata struttura. Leonardo ha incontrato il pubblico prima della proiezione ed è stato un bagno di folla (nella foto) in mezzo a una platea gremita in ogni ordine di posto. Le battute e le gags si sono sprecate con il pubblico che poteva intervenire formulando domande alle quali Pieraccioni ha risposto con la consueta ironia e bravura. L’attore ha parlato del film che sarebbe stato poi proiettato ma anche del suo ultimo lavoro, dando l’appuntamento in quello stesso posto per la prossima estate per divertirsi con "Io e te dobbiamo parlare" che uscirà a fine 2024 o ai primi del 2025. Poi il consueto rito dei selfie e delle foto al quale Pieraccioni non si è sottratto con la consueta generosità, nonostante il caldo insopportabile. Poi il rientro a casa Conti dove lo aspettava una paella e dove il giorno successivo è stato festeggiato il Ferragosto. Ed è stata scattata la ormai rituale foto che ritrae Carlo, Leonardo, Giorgio, Marco Masini e Gianfranco Monti che intrecciano tra le mani dei giganteschi sigari. Immagine postata sui social con il messaggio "E come ogni anno che si rispetti…Buon Ferragosto a tutti dalla banda dei Toscani" . E chissà che nel giorno di Ferragosto dal tempo così e così il gruppo toscano non abbia ammirato per l’ennesima volta ‘Il sorpasso’ andato in onda in Tv, a suggellare i riti ferragostani. E. Sa.