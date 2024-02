Porto di Livorno: sequestrati 27 chili di cocaina nascosti in un container

Livorno, febbraio 2024 – La guardia di finanza e il reparto antifrode dell’ufficio delle dogane di Livorno hanno inferto un duro colpo al narcotraffico. All’interno di un container frigo che trasportava banane provenienti dall’Ecuador, sono stati trovati 27 chili di cocaina nascosti nella zona motore.

Lo stupefacente, risultato di assoluta purezza, come confermato dalle analisi effettuate in laboratorio, verrà distrutto presso un inceneritore in Toscana e così strappato alle piazze di spaccio, dove avrebbe fruttato alla criminalità organizzata oltre 100 mila dosi per un valore complessivo superiore ai 10 milioni di euro.

Le strategie che utilizzano i criminali per celare i propri traffici sono molteplici, una di questa è proprio quella di trasportare la droga all’interno di zone nascoste nei mezzi di trasporto, che a volte vengono addirittura create per l’occasione. Se questa tattica può rendere più difficile la scoperta delle attività illecite, l’olfatto dei cani antidroga, in molti casi, come anche in questo, può risolvere la situazione.