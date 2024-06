Il costo per l’accesso giornaliero ai bagni non aumenta. Livorno, ecco le cifre

Livorno, 30 giugno 2024 – Parafrasando una celebre frase "Mare mare delle mie brame, quanto mi costi per farmi abbronzare e nuotare?". Ci siamo presi la briga di spulciare qua è là il listino prezzi degli stabilimenti balneari più gettonati a Livorno. Al Bagno Tirreno Gianfranco Giachetti ci ha detto: "Con i l’ingresso giornaliero a 6,50 euro (stessa tariffa di due anni fa), si entra per fare il bagno e prendere il sole, si usufruisce dell’acqua park e della piscina fino alle 18 e dei servizi igienici e docce fredde".

Riccardo Ganni del Bagno Lido: "Noi con il giornaliero a 7 euro (era 6,50 euro nel 2023, ndr) consentiamo ingresso, bagno in mare e in piscina e uso del gabbione su prenotazione. Dalle 18 il biglietto costa 3 euro". Al bagno Pancaldi ci è stato detto: "Ingresso giornaliero a 7 euro (invariato dal 2023, ndr) con libertà di fare il bagno in mare, in piscina e su prenotazione uso del gabbione. Più uso di servizi igienici e docce".

Abbiamo chiesto anche se viene rispettata l’ordinanza del sindaco 5 Stelle Nogarin, ovvero l’ordinanza balneare n. 3493/2015 sul libero accesso al lido del mare negli stabilimenti balneari cittadini, in relazione alla quale è stata emanata una determina dirigenziale che precisa: "Il cittadino che intende attraversare gli stabilimenti balneari per raggiungere il lido del mare nella zona riservata, seguendo il percorso indicato, può farlo nel rispetto degli orari di apertura e chiusura. Dopo le 19 non essendo attivo il servizio di assistenza alla balneazione, sarà a totale rischio e pericolo della persona". Sottolinea: "In tali orari, la permanenza sul lido del mare non può considerarsi a tempo in quanto il bagnante vi può rimanere fino a che lo desideri,. ncico limite non occuparlo con posa di asciugami o attrezzatura inerente la balneazione quali canotti, ombrelloni, sdraio e simili". Giachetti del Bagno Tirreno ha risposto: "Coloro che entrano senza pagare devono seguire un percorso delimitato ed hanno un settore riservato. In genere sono pochi".