Spiaggia dei Tre Ponti aperta: ma il noleggio ombrelloni non c’è

Livorno, 29 giugno 2024 – Tutto pronto per la stagione balneare 2024. Lo conferma l’assessore al demanio del Comune Viola Ferroni, alla quale spetta la delega e supervisione su quello che accade lungo il litorale livornese dalla Scoglio della Regina alla spiaggetta di Quercianella.

Assessore, la fruibilità dei Tre Ponti può risentire del cantiere per costruire il nuovo ponte alla foce del rio Ardenza, quale opera del post alluvione 2017?

"La spiaggia libera comunale dei Tre Ponti è fruibile con servizio di salvamento garantito dai bagnini, l’uso dei servizi igienici pubblici e delle docce. Ma quest’anno non è stato pubblicato il bando per assegnare il servizio di noleggio attrezzature (ombrelloni, sdraio e lettini) perché temevamo possibili ricadute negative sull’attività del concessionario proprio per la presenza del cantiere".

La spiaggia dei Tre Ponti resta accessibile per le persone disabili in carrozzina?

"Qui è in corso la manutenzione della passerella collocata in spiaggia danneggiata dalle mareggiate dello scorso dicembre. Per questo dobbiamo ringraziare le associazioni del terzo settore e il Centro Surf Tre ponti".

Nell’estate 2021 fu infatti realizzata dai tecnici del Comune una passerella per collegare il piano stradale con la sottostante spiaggia. È in metallo e consente il passaggio di due carrozzine affiancate. Questa struttura è provvisoria perché sarà sostituita da una rampa definitiva quando sarà pronto il nuovo ponte alla foce del Rio Ardenza (opera post alluvione 2017). In più è stata approntata la passerella sulla spiaggia per arrivare all’acqua con l’ausilio delle sedie da mare JOB.

Il servizio di salvamento è stato previsto anche lungo il resto del litorale libero da stabilimenti balneari?

"Certamente. Dopo il bando rivolto alle associazioni di volontariato ’Servizio estate sicura’, Svs e Misericordia hanno preso in carico l’assistenza a terra e a mare dei bagnanti con postazioni attrezzate nel tratto di costa compreso tra il Castello del Boccale ed il porticciolo di Chioma".

Come è stato organizzato?

"Sarà operativo tutte le domeniche dal 6 luglio all’8 settembre e tutti i giorni dal 10 al 18 agosto. È previsto l’utilizzo di mezzi mobili a terra e di mezzi nautici per l’eventuale recupero di infortunati dalle scogliere".

A questo si sommano i 14 atolli di salvataggio in mare.

"Come noto sono stati ancorati al fondale marino all’altezza del Castel Boccale Nord e Sud, Scogli Piatti Nord e Sud, Ponte di Calafuria Nord e Sud, a Le Vaschine e a Le Vaschette".

Monica Dolciotti