“Il Campo Scuola è ridotto male”. Danni alla pista e agli spogliatoi

Livorno, 14 dicembre 2024 – “Sono stati spesi quasi settecentomila euro per rifare la pista di atletica e le pedane del salto in alto e salto in lungo al campo scuola di Livorno, inaugurate lo scorso settembre (in occasione di gare nazionali) e già sono ammalorate perché presentano più lesioni sul rivestimento, che in certi punti sono state aggiustate con rattoppi. E gli spogliatoi femminili versano in una condizione di degrado impressionante. Ci sono finestre puntellate e tra il muro perimetrale e lo scalino esterno c’è una lunga fenditura, forse causata da una perdita d’acqua?”. Tutto questo lo segnala Alessandro Guarducci consigliere comunale di Forza Italia, ex candidato sindaco della lista Guarducci Sindaco per il centro destra.

Il 23 febbraio la nuova pista del campo scuola Renato Martelli è stata inaugurata alla presenza del sindaco Luca Salvetti, del presidente della Regione Eugenio Giani, Giovanni Giannone presidente provinciale del Coni e del campione Fabrizio Mori. L’appalto se l’era aggiudicato la Tipiesse S.P.A. per l’importo complessivo di 633.445,88 euro. I lavori erano iniziati nel giugno 2023. “Sono un appassionato di atletica e spesso mi reco al campo scuola. Non ho potuto fare a meno di notare le condizioni in cui si trova questo impianto sportivo, – prosegue Guarducci – che dovrebbe essere uno dei fiori all’occhiello della ’cittadella dello sport’. Prima di rivolgermi agli organi di informazione come ’La Nazione’, ho mostrato le foto che ho scattato al campo scuola all’amministrazione comunale e ai tecnici degli uffici, perché pur stando all’opposizione, ho a cuore gli interessi della città. Dopo averlo fatto, ho saputo che a breve saranno eseguiti degli interventi allo spogliatoio femminile e al colonnato della recinzione lato vecchio ingresso del campo scuola. Saranno infatti portati i materiali necessari è sarà allestito il cantiere. Mi domando intanto se queste strutture si possano definire sicure”. Conclude Guarducci: “La pista del campo scuola è stata realizzata con gli stessi materiali dell’impianto di Pietrasanta, che non presenta lesioni di alcun tipo come invece quella a Livorno”. E annuncia: “Da quello che so la prossima settimana dovrebbe tenersi un incontro tra i tecnici comunali e la ditta che ha eseguito i lavori”.