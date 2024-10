La solidarietà dei nuotatori, consegnate le donazioni

Livorno, 16 ottobre 2024 – Ieri mattina sono state consegnate nella Sala cerimonie del Palazzo Comunale, le donazioni derivanti dalla gara di solidarietà Romito Swim Race che si è svolta a settembre nelle acque di fronte al Romito, nell’ambito del progetto In Cammino con Noi. I due main sponsor hanno effettuato una donazione diretta: Olt ha donato 5000 euro ad Autismo Livorno e l’azienda Lorenzini 3000 euro all’associazione Volare senz’ali. Alla consegna presente il sindaco Luca Salvetti, l’organizzatore della Romito Swim Race Marino Biancotti, le presidentesse di Autismo Livorno e Volare senz’ali Sandra Biasci e Francesca Silvestri, oltre ai rappresentanti degli sponsor: Ennio Lorenzini per azienda Lorenzini e Mariasole Bandini per Olt. Il primo a parlare è stato Salvetti: “Un piacere essere qui per la sesta edizione della Romito Swim Race, vuol dire che sta diventando un appuntamento fisso. Quest’anno nonostante le avversità metereologiche l’evento è riuscito a portare a Livorno 400 nuotatori”. “Sei anni di beneficenza e cinque manifestazioni – ha proseguito Biancotti -, questa competizione è organizzata da noi sei amanti del nuoto e amanti del nostro territorio. Ci sembrava impossibile che un luogo come il Romito non avesse una gara di nuoto che mostrasse questa bellissima costa. L’altra cosa che ci ha spinto è la solidarietà, trovando tante porte aperte e conoscendo tante persone che ci hanno aiutato ed insegnato molto; quindi, voglio sfruttare quest’occasione per ringraziare tutti quelli che ci supportano. Quest’anno il Comune ci ha mostrato quanto crede nel nostro progetto e questo ci ha riempito di orgoglio”. Hanno poi preso parola le associazioni, partendo con Biasci: “Ho parlato tante volte con Marino per telefono ed anche senza incontrarsi c’è stata grande empatia, perché ho trovato una persona generosa ed onesta. Per noi ricevere una donazione del genere è una boccata di ossigeno. Con Volare senz’ali e Associazione Italiana Persone Down abbiamo creato il progetto in Cammino con Noi, per dare la possibilità ai ragazzi di vivere una bella estate nella nostra città”. “Noi ci occupiamo di ragazzi con disabilità multipla – ha concluso Silvestri -, ovvero ragazzi che hanno bisogno di aiuto per qualsiasi cosa ogni giorno, creando attività che danno sollievo alle famiglie dei ragazzi”.