Non si ferma la mala movida, donna ferita da un petardo. Era con amici in via Cambini

Livorno, 27 dicembre 2024 – Il clima si sta surriscaldando in via Cambini, la ’golden street’ della movida a Livorno. La sera di Natale, poco prima delle 23, una donna trentenne, è rimasta ferita perché qualcuno, con un gesto sconsiderato, ha lanciato in mezzo alla folla un petardo.

La donna, che stava trascorrendo la serata di Natale insieme a una comitiva di amici, mentre camminava in strada, è stata colpita da un petardo all’altezza delle gambe e ha riportato ustioni e lacerazioni, lievi per fortuna, è stata trasportata in ospedale con un’ambulanza della Misericordia. I primi a soccorrere la trentenne, spaventata e dolorante, sono stati gli amici che hanno allertato immediatamente il numero unico per le emergenze 112.

Quando i soccorritori sono giunti sul posto, si sono fatti largo in mezzo alla folla di avventori dei locali di via Cambino, per prestare alla donna le prime cure. Poi l’hanno accompagnata al pronto soccorso.

Questo episodio ha ulteriormente allarmato i residenti di via Cambini e via Roma, che nella serata di Natale e nella notte tra Natale e Santo Stefano, sono state letteralmente invase da centinaia di giovani che hanno formato un impenetrabile assembramento. La folla ha invaso anche via Roma dove a fatica, e con rischio di travolgere i pedoni, stentavano a passare i veicoli diretti verso piazza Attias. Come stanno documentando i residenti della zona, la “baldoria come al solito è durata fino a tardi, anche dopo la chiusura dei locali, all’esterno dei quali sui marciapiedi, tra le auto parcheggiate e a ridosso dei condomini, abbiamo trovato ogni genere di rifiuti e sporcizia”.

Monica Dolciotti