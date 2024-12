Verso Effetto Venezia, Grazia Di Michele in direzione. “Kermesse per le donne”

Livorno, 2 dicembre 2024 – “Per la manifestazione più iconica dell’estate livornese, ’Effetto Venezia’ edizione 2025, posso dire già da ora che Grazia Di Michele ne curerà la direzione artistica per il secondo anno consecutivo”. Lo conferma a ’La Nazione’ il sindaco Luca Salveti, dopo le prime indiscrezioni che lui stesso ha fatto circolare dal palcoscenico del Teatro Gioldoni sabato sera, in occasione della serata dal titolo ’Cambiamo musica’, l’evento itinerante di canto, danza e teatro pensato per sostenere la lotta contro la violenza sulle donne. Questo appuntamento ha chiuso il fitto calendario di iniziative organizzate per il ’Novembre antiviolenza 2024’ a Livorno.

Tornando alla kermesse estiva di ’Effetto Venezia’ 2025, sempre il sindaco: “Dopo le edizioni dedicate al cinema e alla musica dal mondo, il tema per l’edizione 2025 sarà quello delle donne attraverso musica, danza, parole e molto altro. Pensando alla canzone di Fiorella Mannoia ’Quello che le donne non dicono’ potremmo parafrasarne il titolo in... ’Quello che le donne ci dicono’. Sarà certamente una gran bella festa. E rimarrà la collaudata formula dei 5 giorni tra fine luglio e inizio agosto”. Per organizzare ’Effetto Venezia’ servono risorse economiche. Il sindaco su questo punto spiega che “per stabilire il budget dell’edizione 2025, stiamo a vedere quanto la legge finanziria taglierà ai trasferimenti destinati ai Comuni. Tuttavia, faremo ogni sforzo per garantire un’adeguata copertura economica per ’Effetto Venezia’”. E conferma che “si manterrà anche la gratuità per il pubblico di tutti gli eventi che metteremo in calendario. Siamo convinti che sia la scelta giusta”.

Grazia Di Michele, cantautrice, musicoterapeuta, insegnante di canto, attrice, scrittrice, in oltre 30 anni di carriera ha percorso molti sentieri artistici e scientifici, tutti riconducibili alla musica. Ha scritto centinaia di canzoni per sé e per altri artisti, e ha collaborato con numerosi musicisti. Tra questi Nicolette Larson, Randy Crawford, Eugenio Finardi, Cristiano De Andrè, Pierangelo Bertoli, Rossana Casale, Ornella Vanoni, Toquinho, Tosca, Lucio Fabbri, Luca Madonia, Massimo Ranieri, Nordgarden, Ivan Segreto, Renato Zero, Mauro Coruzzi, Giovanni Nuti. Nota anche la sua attività didattica in conservatori e accademie, oltre che nella scuola televisiva di ’Amici’. Insomma, quello di Grazia Di Michele è un nome sinonimo di garanzia di successo. Per concludere: l’edizione 2024 di ’Effetto Venezia’ ha fatto registrare una media di 23mila persone ogni sera. I costi organizzativi sono ammontati a 400mila euro, comprensivi dei 30mila euro del compenso per il direttore artistico. Prezioso è stato inoltre il sostegno di sponsor istituzionali, quali Regione Toscana e Fondazione Livorno.