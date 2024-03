Livorno capitale dell'umorismo: torna il festival Antani. Comicità e satira “come se fosse”

Livorno, 10 marzo 2024 – Torna a Livorno la seconda edizione di “Antani. Comicità e satira come se fosse”, il primo ed unico festival sull’umorismo in Italia, con la direzione artistica di Luca Bottura, a cura di Fondazione Livorno, che si terrà quest’anno dal 24 al 26 maggio al Teatro Goldoni (biglietti e prenotazioni su festivalantani.it). Una tre giorni nel cuore della Toscana che unirà il meglio della satira e della comicità nazionale con incontri, spettacoli, presentazioni di libri e l’assegnazione dei premi nelle varie categorie del festival nel Gran Galà di chiusura dove vige un’unica regola: “Antani non si sa chi vince, e neanche chi ritira i premi”. Novità dell’edizione 2024 la call to action rivolta al pubblico del festival che potrà, dal 5 marzo al 2 aprile sul sito www.festivalantani.it, votare le candidature preferite da portare sul palco della serata finale. Per il 2024 le categorie saranno: Miglior autosatira; Miglior libro umoristico; Miglior comico televisivo; Riserva Indiana; Miglior standup comedian; Miglior standup comedian emergente. L'8 aprile verranno annunciati pubblicamente i nomi dei finalisti che saliranno, o forse no, sul palco della serata finale il 26 maggio nella splendida cornice del Teatro Goldoni. In attesa di scoprire il ricco e sorprendete programma che anche quest’anno terrà inchiodato alle poltrone il pubblico, ricordiamo tra i grandi nomi delle scorse edizioni Makkox, Valerio Aprea, Antonio Losito,Gad Lerner, Alessandro Sallusti, Stefano Zurlo, Giulia Merlo, Marianna Aprile e molti altri. “Antani. Comicità e satira come se fosse”, il primo e unico festival sull’umorismo in Italia, è un progetto di Fondazione Livorno. La manifestazione è realizzata in collaborazione con Comune di Livorno e Teatro Goldoni e si avvale del patrocinio di Regione Toscana, media partner Il Tirreno. Il festival è una produzione di Elastica. “Torniamo a Livorno con il festival Antani – dichiara il direttore artistico del festival Luca Bottura - avendo fatto tesoro dell'esperienza della passata stagione, raccogliendone il meglio e buttandolo nel cestino. Un atto dovuto per rendere il festival sull'umorismo di Livorno sempre più frizzante e al passo coi tempi. La tre giorni del 24,25 e 26 maggio sarà un’occasione per celebrare l'irriverenza, il pensiero laterale e tutto quello che porta un sorriso ma che non interrompe il rapporto con i neuroni. Sul palco quindi nuovi e vecchi amici di Antani che rendono il cartellone 2024 davvero imperdibile tra stand-up comedy, le tradizionali rassegne stampa, presentazioni di libri e infine la consegna degli ambitissimi premi Antani. Quest'anno sarà il pubblico a proporre le nomination e a votare ma poi - come al Festival di Sanremo - decidiamo noi chi vincerà. Grazie dell’attenzione e buon Antani!” “Lo scorso anno abbiamo inaugurato il nuovo corso del Festival sull’Umorismo Antani. Comicità e satira come se fosse – dichiara il Presidente di Fondazione Livorno, Luciano Barsotti - affidandone la direzione a Luca Bottura e trasferendoci al Teatro Goldoni di Livorno. Confortati dal grande successo di pubblico riscosso, che ci ha fatto registrare il sold out per tutte e tre le giornate, non potevamo che confermare l'organizzazione di questo evento anche per il 2024, rinnovando la fiducia a Bottura e a Elastica”.