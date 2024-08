Festival Mascagni, Simiani ci riprova: "Il Governo faccia legge di Stato"

Livorno, 8 agosto 2024 – Non si rassegna l’onorevole del Pd Marco Simiani al mancato finanziamento del Festival Mascagni da parte del Governo. Al danno poi la beffa: "Il Governo Meloni ha preferito stanziare 4 milioni di euro per il centenario di Latina, città fondata ai tempi del fascismo, che tra l’altro si terrà nel 2032. Non un soldo invece per sostenere un festival dedicato al grande musicista livornese. Avevamo fatto un ordine del giorno, che aveva ricevuto parere positivo, per definire una proposta di legge che riconoscesse l’importanza di creare eventi tutto l’anno".

E ricorda: "Io non mi arrendo, nel 2025 ricorre il centenario della morte di Mascagni e il festival deve essere sostenuto". I grandi festival della lirica dedicati ai grandi musicisti sono tutti finanziati con legge di Stato: Festival Verdi per Giuseppe Verdi, Rossini Opera Festival omaggio a Gioachino Rossini, Festival Puccini per Giacomo Puccini, Bellini Festival per Vincenzo Bellini e Festival Donizetti Opera per Gaetano Donizetti. Solo il Mascagni Festival non ha una legge di Stato, un’anomalia per un musicista che ha firmato grandi opere famose in tutto il mondo. Fino ad oggi è stato sostenuto con risorse locali, 350-380mila euro bastano appena per realizzare un’opera lirica. Ben altri finanziamenti servono per mettere in scena almeno tre produzioni. Al Festival Pucciniano, ad esempio, arrivano 2 milioni di euro che aiutano a presentatare un cartellone d’eccezione richiamando grandi musicisti e cantanti da tutto il mondo. Il festival dedicato a Pietro Mascagni ha bisogno di partire, e non può farlo senza il riconoscimento da parte del Governo.

Così Simiani ci riprova: "In occasione del 160° anniversario della nascita di Mascagni, si propone l’assegnazione, a decorrere dall’anno 2023, di un contributo annuo a favore del comune di Livorno ed a favore della Fondazione Teatro Goldoni di Livorno per la realizzazione del Mascagni Festival. Su tale tematica è stata presentata alla Camera dei deputati una proposta di legge: "Modifica all’articolo 2 della legge 20 dicembre 2012, n. 238, concernente la concessione di un contributo al comune di Livorno e alla Fondazione “Teatro della città di Livorno – Carlo Goldoni” per la realizzazione del Mascagni Festival" (A.C. numero 1103). L’Aula di Montecitorio ha approvato un ordine del giorno (numero 9/1373-A/43) che impegna il governo a stanziare risorse adeguate per realizzare il Mascagni Festival".