Guida con tasso alcolemico tre volte oltre al limite. Patente ritirata

Cecina, 8 febbraio 2024 – Durante le operazioni di controllo sul territorio, i carabinieri di Cecina (Livorno), hanno sorpreso a San Pietro in Palazzi un muratore 41enne di origini tunisine alla guida di un'auto, ma con un tasso alcolemico di 1,50 g/l, 3 volte superiore al limite consentito. Per lui è scattata la denuncia ed il ritiro immediato della patente.

Analogamente un 46enne residente a Cecina, già noto alle forze dell'ordine è stato denunciato in stato di libertà per essersi messo alla guida in stato di alterazione da stupefacenti.