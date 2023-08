Il grave incendio all’Elba: sopralluogo del ministro della Protezione Civile

Firenze, 24 agosto 2023 – «C'è stato un impegno comune tra Regione e Stato che ci ha inviato i Canadair, per questo con il ministro della Protezione Civile Musumeci siamo rimasti d'accordo per effettuare insieme un sopralluogo nei primi giorni di settembre, in modo da vedere come impostare il lavoro di ricostruzione, rigenerazione e riqualificazione delle aree colpite dall'incendio. Così daremo risposte al Comune di Rio e agli Enti locali».

Due uomini del servizio antincendio sul luogo del rogo

Ad annunciare la visita all'Elba insieme al ministro per la protezione civile, per verificare le conseguenze del rogo scoppiato lo scorso lunedì, il presidente della Toscana Eugenio Giani che, parlando delle operazioni di spegnimento delle fiamme, ha lodato la macchina organizzativa regionale.

«Ho seguito costantemente lo sviluppo dell'incendio e si deve molto agli elicotteri e al sistema della protezione civile regionale se siamo riusciti a concentrarlo negli ettari, ben più limitati rispetto agli incendi degli anni passati. Comunque – ha concluso – è stata una cosa molto seria, evacuare 700 persone non è un fatto da poco».