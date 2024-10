Incidente in mountain bike all’Elba: ciclista soccorso con Pegaso, trasportato a Siena

Campo nell’Elba (Livorno), 5 ottobre 2024 - Stava facendo le prove per il Campionato Italiano Enduro 2024 del 6 ottobre, quando si è procurato un trauma spinale in seguito ad una brutta caduta lungo uno dei sentieri più impervi del Bike Land Elba Ovest sopra San Piero in Campo all’isola d’Elba.

È accaduto intorno alle 12,30, protagonista un ciclista di circa 60 anni che stava percorrendo la prima prova speciale dei ‘Sassi Ritti’ su un terreno impegnativo, molto scosceso, misto a sabbia e rocce di granito.

La macchina dei soccorsi è stata immediatamente allertata dalla stessa Protezione Civile dell’Elba occidentale che era già sul posto a monitorare le prove. Vista la zona impervia e difficilmente raggiungibile dell’incidente, i Vigili del Fuoco accorsi a prestare soccorso hanno ritenuto necessario l’intervento dell’elisoccorso.

Il ciclista è stato verricellato e una volta stabilizzato è stato trasferito con il Pegaso 2 in codice giallo all’ospedale Le Scotte di Siena con un trauma spinale. La gara di domani vedrà 400 funamboli della mountain bike partire alle 9 dal bellissimo lungomare di Marina di Campo per un percorso di 40 km con 1600 metri di dislivello e 4 prove speciali.

Il percorso si snoderà tra la cima del monte Perone e i meravigliosi scenari delle vie granito di San Piero in Campo, una location che si sta confermando la mecca della mountain bike in tutte le stagioni.

La prima prova speciale alle 9.30, la seconda alle 10.40, la terza alle 12.40, la quarta alle 13.05. L’arrivo è previsto alle 13.50 sempre sul lungomare di Marina di Campo. Tra gli atleti il campione italiano in carica Mirco Vendemmia ed il suo predecessore in maglia tricolore Tommaso Francardo.