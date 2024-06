Livorno, 23 giugno 2024 – Incidente stamani in via Salvatore Orlando a Livorno. Un pullman si è schiantato, per cause ancora da accertare, contro alcuni mezzi pesanti in sosta lungo la banchina stradale.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco anche perché tra i mezzi pesanti colpiti c’è una motrice cisterna carica di gas gpl.