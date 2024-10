Nuova vita per l’ippodromo Caprilli. Presentato il piano dei lavori

Livorno, 13 ottobre 2024 – Il primo ottobre si è conclusa la procedura per l’affidamento in concessione dell’Ippodromo Caprilli. Si tratta di un accordo di partenariato pubblico/privato, della durata di venti anni, tra il Comune di Livorno e la Sistema Cavallo S.r.l che da tre anni gestisce l’impianto. Alla conferenza di presentazione dell’accordo sono intervenuti il sindaco Luca Salvetti, il dirigente Enrico Montagnani, il patron di Sistema Cavallo Silvio Toriello e l’amministratore che si occuperà dei lavori Alessandro Lazzaro.

“Nel 2019 abbiamo pubblicato il fascicolo “il Caprilli restituito a Livorno” - ha cominciato Salvetti -, al tempo era un auspicio, ora con l’assegnazione per 20 anni è realtà. Dopo sei anni di chiusura è stato fatto un lavoro senza precedenti. Dopo aver usato il Caprilli per gli spettacoli, abbiamo incontrato Toriello e siamo riusciti a far tornare i livornesi a vedere le corse dei cavalli con 10000 persone alla Coppa del Mare. Dopo questi successi abbiamo seguito un percorso tecnico che Montagnani ha messo in piedi, trovando questo accordo con Sistema Cavallo”.

“È stato un percorso comune – ha proseguito Toriello -, cominciato con la concessione di tre anni, investendo senza avere certezze. I livornesi ci hanno tolto ogni dubbio entrando all’ippodromo per vedere le corse e facendo rivedere la passione che avevano perso. Questa passione ha convinto tutti che questo partenariato, il primo di questo genere, fosse la strada giusta e noi faremo di quel luogo una particolarità. Il Comune sarà partecipe di ogni scelta e di ogni sviluppo. La società ha già la finanza per rendere esecutivo il piano, dobbiamo solo capire come svolgere i lavori senza bloccare le gare, perché se il ministero vedesse un intoppo potrebbe togliere delle gare dall’ippodromo. Già dopo la conferenza ci saranno delle assunzioni, perché i livornesi ci hanno dato una grande risposta e vogliamo sdebitarci”.

Ha poi preso parola Montagnani: “Toriello ci ha fatto una proposta che è stata condivisa dopo un dialogo e dopo aver vinto la gara Sistema Cavallo dovrà presentare il piano esecutivo. Tutti i lavori sono fatti dal privato ma rientrano nelle opere pubbliche, dopo i vent’anni di concessione l’ippodromo tornerà al Comune”. “Attraverso degli investimenti privati verrà completata la riqualificazione dell’ippodromo, che deve diventare un centro a tutto tondo per la popolazione – ha concluso Lazzaro -. Vogliamo creare una struttura multifunzionale, vogliamo ampliare l’attività ippica e rendere l’ippodromo un centro per ospitare tante realtà. Amplieremo i box, creeremo una scuola di ippica, rifaremo anche il manto della pista e riapriremo il bar tenendolo aperto ogni giorno”.

Daniele Mazzi