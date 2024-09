Livorno, la messa in sicurezza post alluvione. Ponti nel mirino, ecco tutti i lavori

Livorno, 6 settembre 2024 – Nuovo ponte alla foce del rio Ardenza e stombamento del rio Maggiore in zona Stadio, sono i progetti più importanti per la messa in sicurezza idraulica a Livorno nel post alluvione 2017. Risale al 14 novembre 2023 il sopralluogo del Presidente della Regione Eugenio Giani con il sindaco Luca Salvetti ai Tre Ponti, quando avvenne il posizionamento del ponte provvisorio Bailey sul rio Ardenza, arrivato dagli Stati Uniti, opera indispensabile per dirottare il traffico tra Ardenza ed Antignano per consentire la costruzione del nuovo ponte a campata unica, al posto dell’attuale che negli anni è passato dalle storiche tre alle attuali cinque ’luci’.

Il Bailey è stato noleggiato e costa 400mila euro l’anno. Tale spesa viene coperta con fondi regionali. “Sul rio Ardenza – spiegò Salvetti all’epoca – ci sono a monte due ponticelli che hanno creato problemi anche nell’ultima alluvione. Per questo ho chiesto di poter anticipare l’intervento su quei due ponti al primo lotto dei lavori anziché nel secondo, come originariamente previsto”. Su tale passaggio Giani espresse il suo placet, in attesa del via libera del Genio civile regionale, che oggi fa sapere: “È stato demolito mercoledì il ponte in via di Collinet sulrio Ardenza, uno dei punti più critici lungo il corso di questo rio e ne è stata avviata la ricostruzione”. L’altro ponte allo Stillo “sarà il prossimo ad essere demolito e ricostruito”. Dopodiché il passo successivo sarà la demolizione ai Tre Ponti, non appena saranno pronti i sotto servizi e la sede stradale del ponte Bailey, dove sarà trasferita provvisoriamente tutta la viabilità.

Per lo stombamento sul rio Maggiore “proseguono i lavori in prossimità del Campo Scuola – conferma il Genio Civile Regionale – e tra via Rodocanacchi e via Toti”. Il Sindaco Luca Salvetti commenta: “Siamo in fondo al percorso di messa in sicurezza del territorio, che oggi è più salvaguardato rispetto al 2017. Per il ponte Bailey siamo vicino all’entrata in funzione, invece per il ponte nuovo alla foce del rio Ardenza è in corso l’assemblaggio dei componenti in un cantiere in Sicilia. Non escludo che una volta finito possa essere trasportato via mare a Livorno”. Per lo stombamento del rio Maggiore “all’ultimo incontro in questi giorni con i cittadini del Comitato rio Maggiore, a margine hanno riferito ai tecnici del Genio Civile Regionale che vicino al ponte nuovo nei pressi dello stadio ci sono difficoltà nel deflusso acqua piovana. Sarà adottata una soluzione”.

Monica Dolciotti