Livorno, anziano scomparso da casa. L’appello della famiglia su Facebook

Livorno, 9 settembre 2024 – Un anziano di 83 anni Roberto Spagnoli è uscito di casa nel pomeriggio di domenica 8 settembre, poco prima che si scatenasse il nubifragio, e non ha più fatto ritorno. La famiglia preoccupata per la sua scomparsa dell'anziano ha lanciato un appello su Facebook. Tra i primi il nipote Tommaso che ha scritto: “Mio nonno è uscito di casa. È in stato confusionale. Vive nel quartiere Colline. Quando è uscito di casa indossa scarpe marroni, jeans lunghi, una polo azzurra e una giacca blu scuro. Non ha niente con sé. Si chiama Roberto Spagnoli e ha 83 anni. Abbiamo allertato anche le forze dell'ordine”. La famiglia ha pensato che l'uomo fosse uscito per andare a trovare la moglie che si trova in ospedale, dove però non è mai arrivato. Una volta verificato che non era nella sua abitazione, è stato lanciato l'allarme.