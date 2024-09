Livorno, inaugurato il parcheggio a pagamento alla stazione

Livorno, 16 settembre 2024 - Un parcheggio a pagamento sorvegliato accanto alla stazione ferroviaria di Livorno è stato inaugurato in una area in disuso accanto dello scalo ferroviario labronico grazie all'iniziativa di Ferrovie dello Stato in collaborazione con il Comune di Livorno.

Il taglio del nastro (foto Novi)

Questa infrastruttura, che consentirà la sosta pagando 1 euro l'ora e 8 euro come tariffa giornaliera, rappresenta il primo passo nel piano di riqualificazione e cambiamento della viabilità nell'area antistante la stazione ferroviaria, per la quale il Comune di Livorno ha previsto la pedonalizzazione e la scomparsa degli stalli per la sosta auto, tutto questo per favorire l'intermodalità e una mobilità più sostenibile. Quello di Livorno è il parcheggio di Fs numero cento in Italia.

M.D.