Locman a Istanbul presenta l’eleganza italiana nel mondo

Elba (Livorno), 20 febbraio 2024 – Ieri, 19 febbraio, è stato Marco Mantovani, fondatore e presidente di Locman, l’ospite d’onore del Meetürkitaly. Nella splendida cornice del Palazzo di Venezia a Istanbul.

Le sue ottime relazioni con l’ambasciatore italiano in Turchia Giorgio Marrapodi, hanno spalancato nuove finestre di mercato alla prestigiosa azienda italiana di orologi nata all’isola d’Elba.

“La storia di Marco Mantovani, un artigiano dell’innovazione che coniuga tradizione e modernità, è perfetta per MeeTürkItaly – ha detto Marrapodi introducendo la serata. L’ambasciatore ha ricordato come quello di Locman si iscriva a pieno titolo tra i “percorsi di successo” dell’imprenditoria italiana. “Locman è un’azienda simbolo di quel made in Italy che anche in Turchia, come dimostra il successo di questa sera, ci rende orgogliosi”- ha dichiarato il diplomatico.

E di rimando, Mantovani non ha trattenuto l’entusiasmo: “Ringrazio l’ambasciatore Marrapodi, strenuo promotore da anni del made in Italy nel mondo, per questa opportunità. Istanbul è una città fantastica, uno snodo di culture e scambi mondiali, qui si sente la potenza dell’umanità che si incrocia e si confronta - ha detto il patron di Locman, che sta consolidando relazioni con gioiellieri, buyer, catene distributive del settore e avviando concreti scenari di apertura al mercato turco. “In Turchia abbiamo già un cliente con cui stiamo concludendo in queste ore, ma cerchiamo altri partner distributivi. È un’occasione anche per riprendere i contatti con il mercato russo, interrotti dalla guerra con l’Ucraina: molti russi che conoscono bene Locman vengono qui in vacanza” - ha aggiunto Mantovani.

L’imprenditore elbano, molto legato alla sua isola, cuore nevralgico e sede della produzione dell’azienda, si è soffermato sulle qualità dell’Elba come meta di eccellenza del turismo internazionale.

Poi ha parlato degli italiani. “Ci sono paesi che si sono specializzati nel settore dell’orologeria, come la Svizzera e il Giappone, ma noi italiani abbiamo in materia una cultura primordiale da sempre. Non esiste un popolo al mondo così appassionato di orologi come il nostro, non a caso le più importanti riviste del settore sono italiane, così come lo sono i più celebri collezionisti e designer di orologeria.”

L’ultima creazione di Locman è nata in collaborazione con Sandro Fratini, uno dei più importanti collezionisti al mondo di alta orologeria e unisce la tecnologia ultramoderna del titanio a pietre semipreziose e preziose. Si chiama “Decimo Canto” e si ispira ad una delle prime descrizioni di un orologio meccanico, riportata nel X canto del Paradiso della Divina Commedia di Dante Alighieri.

“Del resto non dimentichiamoci che toscani geniali come Filippo Brunelleschi, Leonardo Da Vinci e Galileo Galilei, si sono dedicati all’arte dell’orologeria”- ha chiuso il cerchio con evidente soddisfazione il patron di Locman.