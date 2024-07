Malore fatale in spiaggia, muore una donna a Rosignano

Rosignano Marittimo (Livorno), 7 luglio 2024 – Una donna di 79 anni è morta in spiaggia a Rosignano Marittimo. Fatale un malore che l’ha colpita poco dopo essere entrata in acqua per fare un bagno. In base a quanto appreso, si tratterebbe di una turista in villeggiatura. Il fatto è avvenuto nella giornata di ieri, sabato 6 luglio.

La donna si trovava sulla spiaggia libera di Caletta, a due passi dal porto di Cala de’ Medici di Rosignano. Un bagnante l’ha aiutata a tornare sulla battigia, mentre a prestare i primi soccorsi è stato il bagnino. Dopo l’arrivo del 118 il cuore della donna aveva ripreso a battere, ma quando è arrivata l’ambulanza per il trasporto in ospedale ha avuto una nuova crisi.

Il medico presente sul posto non ha quindi potuto fare altro che constatare il decesso.