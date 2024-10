Maltempo, la piena del Cecina: “Mai vista prima, arriva a 11 metri”

Cecina (Livorno), 18 ottobre 2024 – La piena del Cecina è tenuta sotto osservazione dal sistema regionale di protezione civile. E’ un evento storico: come spiega il presidente della Regione, Eugenio Giani, “è una enorme portata di acqua, mai registrata prima con 11 metri di altezza a Steccaia e 2.900 metri cubi d’acqua al secondo”.

La piena del Cecina

Sempre secondo i dati riportati da Giani, a Cecina sono stati raggiunti quasi i 6 metri di altezza.

In seguito è arrivata la notizia della tracimazione del Cecina a nord della città, verso le Gorette nel tratto finale. “Prestiamo massima prudenza – dice Giani – evitare di mettersi in viaggio se non per necessità”.