Disastro maltempo, diretta: Venturina e Suvereto, allagamenti e gravi danni

09:41

Uomo salvo aggrappandosi a palo

Un violento nubifragio in particolare si è abbattuto a Cafaggio, frazione alle spalle di Campiglia, con allagamenti di di strade, cantine e abitazioni. Nella notte sono caduti complessivamente 172 millimetri di pioggia, di cui almeno 120 mm in un'ora. Un uomo che si trovava 398, che porta a Cafaggio, è stato soccorso dopo che la strada si è trasformata in un fiume in piena riuscendo a salvarsi rimanendo aggrappato ad alcuni cartelli stradali ed è stato trasportato a scopo precauzionale in ospedale a Piombino.